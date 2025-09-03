Кремль опубликовал самые яркие кадры с парада в Пекине

В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел масштабный военный парад, посвященный 80-летию завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. В торжественном мероприятии приняли участие представители всех родов войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В Кремле показали самые яркие кадры прошедшей церемонии.
Также на шествии присутствовали главы государств из различных стран, включая президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В небе над столицей КНР пролетали современные военные самолеты и новейшие достижения оборонной промышленности страны. Данное мероприятие стало одной из самых значимых памятных акций в современной истории страны. Торжества сопровождались залпами из символичных 80 орудий, а по улицам Пекина прошли колонны как современной, так и исторической военной техники.
URA.RU вело прямую трансляцию события. Также в Китае находятся журналисты агентства Екатерина Лазарева и Роман Наумов, которые приехали туда для освещения события.
