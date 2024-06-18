Сын легенды уральской политики строит «идеальный поселок» — с домами, как в Америке. Фото

Под Екатеринбургом появится коттеджный поселок бизнес-класса

18 июня 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

Строительством нового поселка бизнес-класса занимается Илья Баков Фото: Размик Закарян © URA.RU В ближайшие четыре года под Екатеринбургом (в пяти минутах езды от Арамили) появится коттеджный поселок, в котором построят дома по примеру американской мечты. На улицах не предусмотрено сквозного проезда, а соседи будут знать друг друга в лицо. Реализует проект гендиректор компании, которая занимается коттеджными поселками, Илья Баков — сын Антона Бакова, экс-депутата Госдумы и одного из ярчайших политиков Урала 1990-х — начала «нулевых». На презентации побывало URA.RU. «Уникальность этого поселка заключается в том, что несмотря на огромное количество домовладений, свыше 800 штук, мы для каждого дома предусмотрели высокий шанс на камерность. На этой улочке дети смогут кататься на самокатах перед домом, а на всю улицу будет максимум 16 машин», — пояснил корреспонденту Баков-младший. Плюсы такого генплана — в минимальном автомобильном трафике, создании соседского комьюнити и безопасности, ведь чужих машин здесь не будет, к тому же на въезде в поселок появится КПП. К разработке особого для Урала проекта бизнес-класса специально привлекли Московское архитектурное бюро. В поселке будут все удобства: даже общественный центр и спортивная площадка. Не обойдется и без коммерческой зоны, где появятся салоны красоты, магазины, кафе, фитнес-центр и аптека. В поселке предусмотрена главная площадь — на ней жители найдут фудкорт, воркаут площадку и сцену, где будут проводиться мероприятия. Риелторы собрались в «Синара Центре» Фото: Размик Закарян © URA.RU Для любителей более спокойного отдыха появится WOW-аллея похожая на ту, что есть возле штаба «Русской медной компании» в Екатеринбурге, и лесная тропа, на которой можно прогуливаться летом и кататься на лыжах зимой. Рядом разместят зоны отдыха с местами для пикника и смотровые площадки. «Я очень надеюсь, что эта история зайдет нашим будущим жителям. Она уже зашла на самом деле всем, с кем мы это обсуждали. Поверьте, у нас и штаб большой, и круг общения тоже довольно-таки широкий», — заявил Баков. Презентующих то и дело пытались подловить на слове: риелторы заваливали вопросами по форме собственности участков, гарантиям, льготными программами и не обошли вниманием, сколько свободных участков есть в наличии. Баков же признался, что поселок (около 500 домовладений) продан еще до старта продаж. Это вызвало недоумение и возгласы у приглашенных на презентацию риелторов. Но их успокоили, заявив, что участки можно продавать и дальше, показывая демо-город — это 18 домов с тремя видами отделки, который могут посетить клиенты, чтобы выбрать дом мечты. Всего же в поселке можно построить еще около 300 домов площадью до 100 до 400 квадратных метров, если найдутся желающие. «Все демо-дома не то что под ключ, они под так называемые „тапочки“. То есть будет мебель, посуда, вилка, ложки, освещение, одежда, постельное белье. Вы полностью заходите в готовый дом, такое ощущение, что там кто-то живет. Будет красивый ландшафтный дизайн, малые архитектурные формы, бани, беседки, гаражи», — пояснил задумку директор строительной компании Дмитрий Андреев. Также он подчеркнул, что определенных застройщиков привлекли для того, чтобы дома получились качественными, а не стали результатом очередного эксперимента, на что одна из риелторов одобрительно крикнула, что «идея крутая». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие четыре года под Екатеринбургом (в пяти минутах езды от Арамили) появится коттеджный поселок, в котором построят дома по примеру американской мечты. На улицах не предусмотрено сквозного проезда, а соседи будут знать друг друга в лицо. Реализует проект гендиректор компании, которая занимается коттеджными поселками, Илья Баков — сын Антона Бакова, экс-депутата Госдумы и одного из ярчайших политиков Урала 1990-х — начала «нулевых». На презентации побывало URA.RU. «Уникальность этого поселка заключается в том, что несмотря на огромное количество домовладений, свыше 800 штук, мы для каждого дома предусмотрели высокий шанс на камерность. На этой улочке дети смогут кататься на самокатах перед домом, а на всю улицу будет максимум 16 машин», — пояснил корреспонденту Баков-младший. Плюсы такого генплана — в минимальном автомобильном трафике, создании соседского комьюнити и безопасности, ведь чужих машин здесь не будет, к тому же на въезде в поселок появится КПП. К разработке особого для Урала проекта бизнес-класса специально привлекли Московское архитектурное бюро. В поселке будут все удобства: даже общественный центр и спортивная площадка. Не обойдется и без коммерческой зоны, где появятся салоны красоты, магазины, кафе, фитнес-центр и аптека. В поселке предусмотрена главная площадь — на ней жители найдут фудкорт, воркаут площадку и сцену, где будут проводиться мероприятия. Для любителей более спокойного отдыха появится WOW-аллея похожая на ту, что есть возле штаба «Русской медной компании» в Екатеринбурге, и лесная тропа, на которой можно прогуливаться летом и кататься на лыжах зимой. Рядом разместят зоны отдыха с местами для пикника и смотровые площадки. «Я очень надеюсь, что эта история зайдет нашим будущим жителям. Она уже зашла на самом деле всем, с кем мы это обсуждали. Поверьте, у нас и штаб большой, и круг общения тоже довольно-таки широкий», — заявил Баков. Презентующих то и дело пытались подловить на слове: риелторы заваливали вопросами по форме собственности участков, гарантиям, льготными программами и не обошли вниманием, сколько свободных участков есть в наличии. Баков же признался, что поселок (около 500 домовладений) продан еще до старта продаж. Это вызвало недоумение и возгласы у приглашенных на презентацию риелторов. Но их успокоили, заявив, что участки можно продавать и дальше, показывая демо-город — это 18 домов с тремя видами отделки, который могут посетить клиенты, чтобы выбрать дом мечты. Всего же в поселке можно построить еще около 300 домов площадью до 100 до 400 квадратных метров, если найдутся желающие. «Все демо-дома не то что под ключ, они под так называемые „тапочки“. То есть будет мебель, посуда, вилка, ложки, освещение, одежда, постельное белье. Вы полностью заходите в готовый дом, такое ощущение, что там кто-то живет. Будет красивый ландшафтный дизайн, малые архитектурные формы, бани, беседки, гаражи», — пояснил задумку директор строительной компании Дмитрий Андреев. Также он подчеркнул, что определенных застройщиков привлекли для того, чтобы дома получились качественными, а не стали результатом очередного эксперимента, на что одна из риелторов одобрительно крикнула, что «идея крутая».