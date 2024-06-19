19 июня 2024

Столтенберг раскрыл, к чему приведет договор между Россией и КНДР

Столтенберг: договор между Россией и КНДР должен еще больше объединить Запад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Запад обеспокоен тем, что Россия сблизилась с КНДР, заявил Столтенберг Фото:

Партнерство России и КНДР должно подтолкнуть западные страны к еще большему сплочению. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Статья по теме
Визит Путина в Пхеньян показал, что Запад нервничал не зря

«Ответом на то, что они становятся более сплоченными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее», — отметил Столтенберг, передают РИА Новости. По его словам, Запад обеспокоен тем, что Россия «обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР».

Президент России Владимир Путин с 18 по 19 июня находился в Северной Корее с государственным визитом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали три документа о развитии партнерства. В МИД РФ считают, что реакция Запада на визит Путина была истеричной и судорожной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Партнерство России и КНДР должно подтолкнуть западные страны к еще большему сплочению. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Ответом на то, что они становятся более сплоченными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее», — отметил Столтенберг, передают РИА Новости. По его словам, Запад обеспокоен тем, что Россия «обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР». Президент России Владимир Путин с 18 по 19 июня находился в Северной Корее с государственным визитом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали три документа о развитии партнерства. В МИД РФ считают, что реакция Запада на визит Путина была истеричной и судорожной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...