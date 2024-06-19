Столтенберг раскрыл, к чему приведет договор между Россией и КНДР

Партнерство России и КНДР должно подтолкнуть западные страны к еще большему сплочению. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Ответом на то, что они становятся более сплоченными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее», — отметил Столтенберг, передают РИА Новости. По его словам, Запад обеспокоен тем, что Россия «обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР».
Президент России Владимир Путин с 18 по 19 июня находился в Северной Корее с государственным визитом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали три документа о развитии партнерства. В МИД РФ считают, что реакция Запада на визит Путина была истеричной и судорожной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.