Столтенберг раскрыл, к чему приведет договор между Россией и КНДР

Столтенберг: договор между Россией и КНДР должен еще больше объединить Запад

20 июня 2024 в 05:03 Размер текста - 17 +

Запад обеспокоен тем, что Россия сблизилась с КНДР, заявил Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Партнерство России и КНДР должно подтолкнуть западные страны к еще большему сплочению. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Статья по теме Визит Путина в Пхеньян показал, что Запад нервничал не зря «Ответом на то, что они становятся более сплоченными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее», — отметил Столтенберг, передают РИА Новости. По его словам, Запад обеспокоен тем, что Россия «обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР». Президент России Владимир Путин с 18 по 19 июня находился в Северной Корее с государственным визитом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали три документа о развитии партнерства. В МИД РФ считают, что реакция Запада на визит Путина была истеричной и судорожной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партнерство России и КНДР должно подтолкнуть западные страны к еще большему сплочению. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Ответом на то, что они становятся более сплоченными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее», — отметил Столтенберг, передают РИА Новости. По его словам, Запад обеспокоен тем, что Россия «обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР». Президент России Владимир Путин с 18 по 19 июня находился в Северной Корее с государственным визитом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали три документа о развитии партнерства. В МИД РФ считают, что реакция Запада на визит Путина была истеричной и судорожной.