Женщину, убившую челябинца 30 лет назад и сбежавшую из страны, отдадут под суд

В Челябинский областной суд передали уголовное дело женщины, которая 30 лет назад на совместном отдыхе убила собутыльника. Она сбежала в Казахстан и пряталась у родственников с 1997 года, сообщили URA.RU в областном главке.
«Задержана женщина, совершившая убийство почти 30 лет назад. После совершения преступления она выехала в Казахстан, где скрывалась почти 27 лет, живя у родственников с паспортом гражданки СССР. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), направлено в Челябинский областной суд», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.
Как URA.RU сообщили в СКР по региону, подозреваемую задержали на границе Челябинска и Казахстана. Следствие установило, что убийство произошло во время совместного отдыха с погибшим.
На фоне распития алкоголя началась ссора, женщина схватилась за кирпич и нанесла знакомому множество ударов по голове и туловищу. Перед отъездом она пыталась скрыть следы преступления.
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