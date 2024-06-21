Угнанный у ВСУ танк отдали на вооружение интернациональной бригаде «Пятнашка»

Танк Т-64, который передал ВС РФ бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, отдали на вооружение российским военным. Машину получила интернациональная бригада «Пятнашка». Об этом сообщил командир бригады Ахра Авидзба.
«Машина прибыла к нам своим ходом. Но, чтобы экипаж был уверен, мы полностью перебираем технику, смотрим, чтобы в масле не было стружки. Так, машина исправна», — заявил командир бригады Ахра Авидзба с позывным «Абхаз». Информацию об этом передает ТАСС.
По словам техников «Пятнашки», Т-64 имеет высокую скорострельность и хорошую проходимость. Там также отметили и качественную динамическую защиту по периметру корпуса.
Ранее военнослужащий ВСУ Максим Лихачев перешел на российскую сторону на украинском танке Т-64. Он сдался военным ВС РФ под Донецком. Экс-украинец подал документы для получения гражданства РФ.
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