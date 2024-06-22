22 июня 2024

В Челябинске приведут в порядок захоронения «Скорбящие матери» и Лесное кладбище

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Общегородской субботник на мемориале "Память" с участием работников городской администрации. Челябинск, скорбящим матерям
На реставрацию памятников воинам ВОВ потребуется 88 миллионов рублей Фото:

В Челябинске монумент «Скорбящие матери» и Лесное кладбище приведут в порядок за 88 миллионов рублей. В МАУ «Челябинский центр искусств» объявили аукцион на реставрацию этих региональных объектов культурного наследия.

«Начальная цена контракта — 88 миллионов рублей. Победителю аукциона до 1 мая 2025 года необходимо провести необходимые работы», — говорится на сайте госзакупок.

Согласно технической документации, подрядчик должен отмыть монумент «Скорбящие матери» и покрыть его патиной. С основания и лестниц требуется провести демонтаж старой штукатурки и затем облицевать гранитной плиткой и облагородить вокруг рулонным газоном

Могильные плиты Лесного кладбища согласно техзаданию, необходимо почистить и отполировать. Разрушенные бетонные основания необходимо демонтировать и с помощью бетона восстановить пришедшую в негодность конструкцию памятника.

Ранее сообщалось, что в Челябинске рядом с Лесным кладбищем и памятником «Скорбящих матерей» в Советском районе построят новый микрорайон. Площадь двух земельных участков под застройку составит 300 тысяч квадратных метров. Высотки и средне-этажные дома построят на месте бывших военных городков №17 и №34

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В Челябинске монумент «Скорбящие матери» и Лесное кладбище приведут в порядок за 88 миллионов рублей. В МАУ «Челябинский центр искусств» объявили аукцион на реставрацию этих региональных объектов культурного наследия. «Начальная цена контракта — 88 миллионов рублей. Победителю аукциона до 1 мая 2025 года необходимо провести необходимые работы», — говорится на сайте госзакупок. Согласно технической документации, подрядчик должен отмыть монумент «Скорбящие матери» и покрыть его патиной. С основания и лестниц требуется провести демонтаж старой штукатурки и затем облицевать гранитной плиткой и облагородить вокруг рулонным газоном Могильные плиты Лесного кладбища согласно техзаданию, необходимо почистить и отполировать. Разрушенные бетонные основания необходимо демонтировать и с помощью бетона восстановить пришедшую в негодность конструкцию памятника. Ранее сообщалось, что в Челябинске рядом с Лесным кладбищем и памятником «Скорбящих матерей» в Советском районе построят новый микрорайон. Площадь двух земельных участков под застройку составит 300 тысяч квадратных метров. Высотки и средне-этажные дома построят на месте бывших военных городков №17 и №34
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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