В Челябинске приведут в порядок захоронения «Скорбящие матери» и Лесное кладбище

23 июня 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

На реставрацию памятников воинам ВОВ потребуется 88 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске монумент «Скорбящие матери» и Лесное кладбище приведут в порядок за 88 миллионов рублей. В МАУ «Челябинский центр искусств» объявили аукцион на реставрацию этих региональных объектов культурного наследия. «Начальная цена контракта — 88 миллионов рублей. Победителю аукциона до 1 мая 2025 года необходимо провести необходимые работы», — говорится на сайте госзакупок. Согласно технической документации, подрядчик должен отмыть монумент «Скорбящие матери» и покрыть его патиной. С основания и лестниц требуется провести демонтаж старой штукатурки и затем облицевать гранитной плиткой и облагородить вокруг рулонным газоном Могильные плиты Лесного кладбища согласно техзаданию, необходимо почистить и отполировать. Разрушенные бетонные основания необходимо демонтировать и с помощью бетона восстановить пришедшую в негодность конструкцию памятника. Ранее сообщалось, что в Челябинске рядом с Лесным кладбищем и памятником «Скорбящих матерей» в Советском районе построят новый микрорайон. Площадь двух земельных участков под застройку составит 300 тысяч квадратных метров. Высотки и средне-этажные дома построят на месте бывших военных городков №17 и №34 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске монумент «Скорбящие матери» и Лесное кладбище приведут в порядок за 88 миллионов рублей. В МАУ «Челябинский центр искусств» объявили аукцион на реставрацию этих региональных объектов культурного наследия. «Начальная цена контракта — 88 миллионов рублей. Победителю аукциона до 1 мая 2025 года необходимо провести необходимые работы», — говорится на сайте госзакупок. Согласно технической документации, подрядчик должен отмыть монумент «Скорбящие матери» и покрыть его патиной. С основания и лестниц требуется провести демонтаж старой штукатурки и затем облицевать гранитной плиткой и облагородить вокруг рулонным газоном Могильные плиты Лесного кладбища согласно техзаданию, необходимо почистить и отполировать. Разрушенные бетонные основания необходимо демонтировать и с помощью бетона восстановить пришедшую в негодность конструкцию памятника. Ранее сообщалось, что в Челябинске рядом с Лесным кладбищем и памятником «Скорбящих матерей» в Советском районе построят новый микрорайон. Площадь двух земельных участков под застройку составит 300 тысяч квадратных метров. Высотки и средне-этажные дома построят на месте бывших военных городков №17 и №34