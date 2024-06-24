В Челябинской области упали цены на черешню и абрикосы

В Челябинской области в июне цены на черешню и абрикосы упали на 26-27%. Согласно ценам сетевых магазинов региона, за месяц стоимость также снизилась на чернику, нектарины и персики.
Из ягод и фруктов больше всего в регионе подешевела черешня. Ее стоимость упала с 676 до 499,4 рубля за килограмм (27%). Среди ягод подешевела и голубика. В среднем, стоимость порции (125 граммов) в мае составляла 225,5 рубля или 1804 рубля за килограмм. В июне цена снизилась до 191,8 рубля за порцию или до 1535 рублей за килограмм — на 15%.
Абрикосы подешевели на 26% — с 262,2 до 195,6 рубля за килограмм. Цена снизилась и на нектарины — с 227,3 до 196,1 рубля (на 14%). Стоимость персиков уменьшилась на 6%. За килограмм придется выложить 214,6 рубля вместо 227,2.
Ранее URA.RU сообщало о росте цен на яблоки. С мая наибольшее удорожание показали отечественные сорта.
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