24 июня 2024

Аэропорт Сургута зовет авиалюбителей фотографировать самолеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Любителей авиации приглашают на споттинг в аэропорт Сургута
Любителей авиации приглашают на споттинг в аэропорт Сургута Фото:

Аэропорт Сургута (ХМАО) приглашает любителей авиатехники на споттинг, где у гостей будет возможность сфотографировать самолеты во время взлета и посадки. Фотосессию организуют в честь юбилея аэропорта. Информация об этом опубликована на сайте воздушной гавани.

«Впервые после пятилетнего перерыва, в аэропорту Сургута состоится споттинг, приуроченный к 30-летнему юбилею воздушной гавани. Участникам будет предоставлена возможность запечатлеть моменты взлета и посадки воздушных судов с разных ракурсов и работу наземных служб аэропорта», — говорится в сообщении.

По итогам споттинга также организуют фотоконкурс. Победители получат подарки от сургутского аэропорта.

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Аэропорт Сургута (ХМАО) приглашает любителей авиатехники на споттинг, где у гостей будет возможность сфотографировать самолеты во время взлета и посадки. Фотосессию организуют в честь юбилея аэропорта. Информация об этом опубликована на сайте воздушной гавани. «Впервые после пятилетнего перерыва, в аэропорту Сургута состоится споттинг, приуроченный к 30-летнему юбилею воздушной гавани. Участникам будет предоставлена возможность запечатлеть моменты взлета и посадки воздушных судов с разных ракурсов и работу наземных служб аэропорта», — говорится в сообщении. По итогам споттинга также организуют фотоконкурс. Победители получат подарки от сургутского аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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