Аэропорт Сургута зовет авиалюбителей фотографировать самолеты

Аэропорт Сургута (ХМАО) приглашает любителей авиатехники на споттинг, где у гостей будет возможность сфотографировать самолеты во время взлета и посадки. Фотосессию организуют в честь юбилея аэропорта. Информация об этом опубликована на сайте воздушной гавани.
«Впервые после пятилетнего перерыва, в аэропорту Сургута состоится споттинг, приуроченный к 30-летнему юбилею воздушной гавани. Участникам будет предоставлена возможность запечатлеть моменты взлета и посадки воздушных судов с разных ракурсов и работу наземных служб аэропорта», — говорится в сообщении.
По итогам споттинга также организуют фотоконкурс. Победители получат подарки от сургутского аэропорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!