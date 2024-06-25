Врачи назвали простое средство, как справиться с болью в пояснице

Lancet: от болей в пояснице избавит обычная ходьба
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Обычная ходьба может избавить от боли в пояснице
Обычная ходьба может избавить от боли в пояснице Фото:

Регулярные прогулки могут стать ключевым фактором в избежании повторного возникновения болей, связанных с заболеваниями нижних отделов позвоночника. Об этом сообщили австралийские ученые из Университета Маккуори в Сиднее.

«Индивидуальная, прогрессивная ходьба и обучение значительно уменьшили рецидивы болей в пояснице. Это доступное, масштабируемое и безопасное вмешательство может повлиять на то, как лечить боль в пояснице», — говорится в исследовании. Всего в нем принял участие 701 взрослый человек, недавно переживший эпизод боли в пояснице Полную версию статьи выложил британский журнал Lancet

Боли в пояснице являются распространенной проблемой, от которой страдает более 800 миллионов человек по всему миру. Исследование показало, что участники, регулярно занимающиеся ходьбой, испытывали рецидивы боли реже и наслаждались безболевым периодом дольше, чем те, кто не включал ходьбу в свой режим.

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Регулярные прогулки могут стать ключевым фактором в избежании повторного возникновения болей, связанных с заболеваниями нижних отделов позвоночника. Об этом сообщили австралийские ученые из Университета Маккуори в Сиднее. «Индивидуальная, прогрессивная ходьба и обучение значительно уменьшили рецидивы болей в пояснице. Это доступное, масштабируемое и безопасное вмешательство может повлиять на то, как лечить боль в пояснице», — говорится в исследовании. Всего в нем принял участие 701 взрослый человек, недавно переживший эпизод боли в пояснице Полную версию статьи выложил британский журнал Lancet.  Боли в пояснице являются распространенной проблемой, от которой страдает более 800 миллионов человек по всему миру. Исследование показало, что участники, регулярно занимающиеся ходьбой, испытывали рецидивы боли реже и наслаждались безболевым периодом дольше, чем те, кто не включал ходьбу в свой режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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