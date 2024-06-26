В Одесской области повреждено административное здание

26 июня 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Люди в результате атаки не пострадали (архивное фото) Фото: стрингер © URA.RU В Одесской области повреждено административное здание в промышленном секторе. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. «В промышленном секторе повреждено административное здание. К счастью, люди не пострадали», — написал Кипер в Telegram. По его словам, вся Одесская область подверглась ударам. При этом украинское издание «Страна.ua» пишет, что взрыв произошел в Белгород-Днестровском районе. ВС РФ наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине в рамках ответных мер на атаки ВСУ. Так, 24 июня, российская армия подорвала склад западных ракет в Одессе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одесской области повреждено административное здание в промышленном секторе. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. «В промышленном секторе повреждено административное здание. К счастью, люди не пострадали», — написал Кипер в Telegram. По его словам, вся Одесская область подверглась ударам. При этом украинское издание «Страна.ua» пишет, что взрыв произошел в Белгород-Днестровском районе. ВС РФ наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине в рамках ответных мер на атаки ВСУ. Так, 24 июня, российская армия подорвала склад западных ракет в Одессе.