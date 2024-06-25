25 июня 2024

Власти Сургута вернули на работу бывшего главного дорожника города

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Газизов будет отвечать за ремонт дорог
Игорь Газизов будет отвечать за ремонт дорог Фото:

Экс-начальник дорожно-транспортного управления мэрии Сургута Игорь Газизов спустя четыре года вновь будет отвечать за ремонт городских улиц. Он назначен заместителем директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, о чем сам сообщил URA.RU.

«Я много лет работа в администрации Сургута. Потом уехал в округ. Работал в управлении автомобильных дорог, а потом заместителем директора окружного департамента дорожного хозяйства. Сейчас работаю заместителем директора дирекции дорожно-транспортного и коммунального комплекса», — сообщил Газизов.

Газизов проработал в структурах мэрии Сургута 16 лет, из которых четыре года возглавлял дорожно-транспортное управление. А сейчас, когда вернулся из Ханты-Мансийска, то принял предложение о трудоустройстве в дорожную дирекцию.

Ранее URA.RU сообщало, что дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса возглавил Роман Богач. До этого он руководил предприятием «УТВиВ №1», отвечающим за подачу тепла в Сургутском районе.

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Экс-начальник дорожно-транспортного управления мэрии Сургута Игорь Газизов спустя четыре года вновь будет отвечать за ремонт городских улиц. Он назначен заместителем директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, о чем сам сообщил URA.RU. «Я много лет работа в администрации Сургута. Потом уехал в округ. Работал в управлении автомобильных дорог, а потом заместителем директора окружного департамента дорожного хозяйства. Сейчас работаю заместителем директора дирекции дорожно-транспортного и коммунального комплекса», — сообщил Газизов. Газизов проработал в структурах мэрии Сургута 16 лет, из которых четыре года возглавлял дорожно-транспортное управление. А сейчас, когда вернулся из Ханты-Мансийска, то принял предложение о трудоустройстве в дорожную дирекцию. Ранее URA.RU сообщало, что дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса возглавил Роман Богач. До этого он руководил предприятием «УТВиВ №1», отвечающим за подачу тепла в Сургутском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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