Власти Сургута вернули на работу бывшего главного дорожника города

Экс-начальник дорожно-транспортного управления мэрии Сургута Игорь Газизов спустя четыре года вновь будет отвечать за ремонт городских улиц. Он назначен заместителем директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, о чем сам сообщил URA.RU.
«Я много лет работа в администрации Сургута. Потом уехал в округ. Работал в управлении автомобильных дорог, а потом заместителем директора окружного департамента дорожного хозяйства. Сейчас работаю заместителем директора дирекции дорожно-транспортного и коммунального комплекса», — сообщил Газизов.
Газизов проработал в структурах мэрии Сургута 16 лет, из которых четыре года возглавлял дорожно-транспортное управление. А сейчас, когда вернулся из Ханты-Мансийска, то принял предложение о трудоустройстве в дорожную дирекцию.
Ранее URA.RU сообщало, что дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса возглавил Роман Богач. До этого он руководил предприятием «УТВиВ №1», отвечающим за подачу тепла в Сургутском районе.
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