Стало известно об отставке украинских чиновников из-за угроз Зеленскому

26 июня 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Связи Александра Кубракова и Мустафа Найема угрожали Владимиру Зеленскому, пишет WSJ Фото: Официальный сайт президента Украины Увольнения вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найема связаны с тем, что они поддерживали тесные связи с западными партнерами, что в администрации украинского лидера Владимира Зеленского расценивали как угрозу. «Кубраков и Найем были уволены в последние месяцы. Их тесные связи с Западом рассматривали как угрозу в администрации Зеленского», — пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Там добавили, что более сильное вмешательство в кадровую политику Киева было бы ошибкой. URA.RU подробно рассказывало о других громких увольнениях в рядах украинских чиновников. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США требовали от Зеленского убрать с руководящих постов лиц, утративших доверие Белого дома, передает 360.ru. Также известно, что уволенный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко получал угрозы быть отправленным в отставку за критику в адрес украинского лидера, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Увольнения вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найема связаны с тем, что они поддерживали тесные связи с западными партнерами, что в администрации украинского лидера Владимира Зеленского расценивали как угрозу. «Кубраков и Найем были уволены в последние месяцы. Их тесные связи с Западом рассматривали как угрозу в администрации Зеленского», — пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Там добавили, что более сильное вмешательство в кадровую политику Киева было бы ошибкой. URA.RU подробно рассказывало о других громких увольнениях в рядах украинских чиновников. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США требовали от Зеленского убрать с руководящих постов лиц, утративших доверие Белого дома, передает 360.ru. Также известно, что уволенный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко получал угрозы быть отправленным в отставку за критику в адрес украинского лидера, сообщает RT.