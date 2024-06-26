Стало известно об отставке украинских чиновников из-за угроз Зеленскому

Связи Александра Кубракова и Мустафа Найема угрожали Владимиру Зеленскому, пишет WSJФото: Официальный сайт президента Украины
Увольнения вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найема связаны с тем, что они поддерживали тесные связи с западными партнерами, что в администрации украинского лидера Владимира Зеленского расценивали как угрозу.
«Кубраков и Найем были уволены в последние месяцы. Их тесные связи с Западом рассматривали как угрозу в администрации Зеленского», — пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Там добавили, что более сильное вмешательство в кадровую политику Киева было бы ошибкой.
URA.RU подробно рассказывало о других громких увольнениях в рядах украинских чиновников. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США требовали от Зеленского убрать с руководящих постов лиц, утративших доверие Белого дома, передает 360.ru. Также известно, что уволенный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко получал угрозы быть отправленным в отставку за критику в адрес украинского лидера, сообщает RT.
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Увольнения вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найема связаны с тем, что они поддерживали тесные связи с западными партнерами, что в администрации украинского лидера Владимира Зеленского расценивали как угрозу. «Кубраков и Найем были уволены в последние месяцы. Их тесные связи с Западом рассматривали как угрозу в администрации Зеленского», — пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Там добавили, что более сильное вмешательство в кадровую политику Киева было бы ошибкой. URA.RU подробно рассказывало о других громких увольнениях в рядах украинских чиновников. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США требовали от Зеленского убрать с руководящих постов лиц, утративших доверие Белого дома, передает 360.ru. Также известно, что уволенный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко получал угрозы быть отправленным в отставку за критику в адрес украинского лидера, сообщает RT.