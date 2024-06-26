Уничтожение Вооруженными силами Украины (ВСУ) поста радиационного контроля Запорожской атомной станции (ЗАЭС) является ядерным терроризмом. Такое мнение выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«С правовой точки зрения уничтожение этого поста — это не что иное, как ядерный терроризм», — заявил Матвийчук. Его слова передает
Пост радиационного контроля ЗАЭС, расположенный в Великой Знаменке, был полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Это могло нанести вред региону и, по словам Матвийчука, противоречило нормам международного права. ВСУ и ранее наносило удары по объектам, относящимся к ЗАЭС. Одним из таких объектов была подстанция «Радуга».
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