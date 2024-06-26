Украину обвинили в ядерном терроризме

Матвийчук: действия ВСУ противоречат нормам международного права
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, автомобили оон
Матвийчук назвал уничтожение поста радиационного контроля ЗАЭС ядерным терроризмом Фото:
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Уничтожение Вооруженными силами Украины (ВСУ) поста радиационного контроля Запорожской атомной станции (ЗАЭС) является ядерным терроризмом. Такое мнение выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«С правовой точки зрения уничтожение этого поста — это не что иное, как ядерный терроризм», — заявил Матвийчук. Его слова передает Lenta.ru.

Пост радиационного контроля ЗАЭС, расположенный в Великой Знаменке, был полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Это могло нанести вред региону и, по словам Матвийчука, противоречило нормам международного права. ВСУ и ранее наносило удары по объектам, относящимся к ЗАЭС. Одним из таких объектов была подстанция «Радуга».

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Уничтожение Вооруженными силами Украины (ВСУ) поста радиационного контроля Запорожской атомной станции (ЗАЭС) является ядерным терроризмом. Такое мнение выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук. «С правовой точки зрения уничтожение этого поста — это не что иное, как ядерный терроризм», — заявил Матвийчук. Его слова передает Lenta.ru. Пост радиационного контроля ЗАЭС, расположенный в Великой Знаменке, был полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Это могло нанести вред региону и, по словам Матвийчука, противоречило нормам международного права. ВСУ и ранее наносило удары по объектам, относящимся к ЗАЭС. Одним из таких объектов была подстанция «Радуга».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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