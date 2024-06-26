Украину обвинили в ядерном терроризме

Матвийчук: действия ВСУ противоречат нормам международного права

26 июня 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Матвийчук назвал уничтожение поста радиационного контроля ЗАЭС ядерным терроризмом Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уничтожение Вооруженными силами Украины (ВСУ) поста радиационного контроля Запорожской атомной станции (ЗАЭС) является ядерным терроризмом. Такое мнение выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук. «С правовой точки зрения уничтожение этого поста — это не что иное, как ядерный терроризм», — заявил Матвийчук. Его слова передает L enta.ru . Пост радиационного контроля ЗАЭС, расположенный в Великой Знаменке, был полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Это могло нанести вред региону и, по словам Матвийчука, противоречило нормам международного права. ВСУ и ранее наносило удары по объектам, относящимся к ЗАЭС. Одним из таких объектов была подстанция «Радуга». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уничтожение Вооруженными силами Украины (ВСУ) поста радиационного контроля Запорожской атомной станции (ЗАЭС) является ядерным терроризмом. Такое мнение выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук. «С правовой точки зрения уничтожение этого поста — это не что иное, как ядерный терроризм», — заявил Матвийчук. Его слова передает Lenta.ru. Пост радиационного контроля ЗАЭС, расположенный в Великой Знаменке, был полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Это могло нанести вред региону и, по словам Матвийчука, противоречило нормам международного права. ВСУ и ранее наносило удары по объектам, относящимся к ЗАЭС. Одним из таких объектов была подстанция «Радуга».