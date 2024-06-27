Власти Сургута сделали прогноз об угрозе паводка на реке Сайма

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В Сургуте остается риск подтопления пешеходных дорожек в парке «За Саймой»
В Сургуте остается риск подтопления пешеходных дорожек в парке «За Саймой» Фото:
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Паводок 2024 в ХМАО

Повышение уровня воды в реке Сайма напрямую связано с рекой Обь, где тоже наблюдается рост паводковых вод. В течение недели будет достигнут пик половодья, а после — паводок пойдет на спад, сообщили в мэрии Сургута (ХМАО).

«По информации управления по делам ГО и ЧС, повышение уровня воды в реке Сайма связано с повышением уровня воды в реке Обь. … Ожидается, что в течение недели будет достигнут пик половодья, и после этого уровень воды в реке начнет снижаться», — написали в telegram-канале ведомства.

При этом, закрытие шлюза на мостовом переходе на улице Мелик-Карамова не гарантирует прекращение поступления воды из Саймы в Обь, так как имеются окна с переливами. Пока пешеходные дорожки в парке «За Саймой» не затоплены, но угроза остается.

В поселках Саранпауль и Хурумпауль Березовского района ХМАО 28—30 июня ожидается затопление. Об этом жителям региона сообщили в рассылке МЧС Югры.

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Повышение уровня воды в реке Сайма напрямую связано с рекой Обь, где тоже наблюдается рост паводковых вод. В течение недели будет достигнут пик половодья, а после — паводок пойдет на спад, сообщили в мэрии Сургута (ХМАО). «По информации управления по делам ГО и ЧС, повышение уровня воды в реке Сайма связано с повышением уровня воды в реке Обь. … Ожидается, что в течение недели будет достигнут пик половодья, и после этого уровень воды в реке начнет снижаться», — написали в telegram-канале ведомства. При этом, закрытие шлюза на мостовом переходе на улице Мелик-Карамова не гарантирует прекращение поступления воды из Саймы в Обь, так как имеются окна с переливами. Пока пешеходные дорожки в парке «За Саймой» не затоплены, но угроза остается. В поселках Саранпауль и Хурумпауль Березовского района ХМАО 28—30 июня ожидается затопление. Об этом жителям региона сообщили в рассылке МЧС Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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