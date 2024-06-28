В Госдуму внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов

Детей, которые не имеют российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед поступлением в школу. Такой законопроект разработали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
«Прием иностранных граждан в образовательные организации для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть осуществлен только после прохождения собеседования, позволяющего установить уровень владения русским языком», — написано в документе. Его текст цитируют РИА Новости.
Законопроект будет внесен в Госдуму 28 июня. В случае принятия, он вступит в силу с 1 января 2025 года. При этом, порядок проведения таких собеседований предлагается утверждать Министерству просвещения.
Глава Роспотребнадзора Анзор Музаев заявил, что требования для мигрантов на экзамене по русскому языку для получения ими необходимых документов должны быть такими же, как для выпускников школ. Он отметил, что уже имеющиеся требования на экзамене по русскому языку предъявляются к выпускникам 9-х и 11-х классов российских школ, передает RT.
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