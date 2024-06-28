Мэр из района ХМАО вручил выпускникам медали за отличную учебу

Мэр Нижневартовского района ХМАО поздравил выпускников с окончанием школы
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В Нижневартовском районе ХМАО аттестаты зрелости получили 94 выпускника школ
В Нижневартовском районе ХМАО аттестаты зрелости получили 94 выпускника школ Фото:

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин поздравил выпускников школ с окончанием курса полного среднего образования. Он вручил медали молодым людям, показавшим отличные результаты в обучении.

«Глава Нижневартовского района встретился с выпускниками образовательных учреждений района. В администрации состоялось торжественное вручение медалей за особые успехи в учении — в этом году в муниципальном образовании 20 медалистов», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба Нижневартовского района.

Золотые медали получили 14 выпускников, обладателями серебряных стали шесть молодых людей. Всего аттестаты о среднем образовании в Нижневартовском районе получили 94 человека.

 Ранее URA.RU писало, что глава Нижневартовского района предложил обсудить увеличение размера премий и стипендий лучшим ученикам и выпускникам в новом учебном году. Он обратил внимание на необходимость выделить гранты школам и детсадам с высокими показателями по итогам года

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Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин поздравил выпускников школ с окончанием курса полного среднего образования. Он вручил медали молодым людям, показавшим отличные результаты в обучении. «Глава Нижневартовского района встретился с выпускниками образовательных учреждений района. В администрации состоялось торжественное вручение медалей за особые успехи в учении — в этом году в муниципальном образовании 20 медалистов», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба Нижневартовского района. Золотые медали получили 14 выпускников, обладателями серебряных стали шесть молодых людей. Всего аттестаты о среднем образовании в Нижневартовском районе получили 94 человека.  Ранее URA.RU писало, что глава Нижневартовского района предложил обсудить увеличение размера премий и стипендий лучшим ученикам и выпускникам в новом учебном году. Он обратил внимание на необходимость выделить гранты школам и детсадам с высокими показателями по итогам года
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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