Российский летчик предотвратил столкновение с беспилотником США в небе Японии

29 июня 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Опасное сближение произошло в небе над Японией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Опасное сближение беспилотника MQ-9 Reaper антитеррористической коалиции под руководством США с российским истребителем Су-35 произошло в небе над Сирией. Об этом инциденте сообщил Юрий Попов, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон. «28 июня с 11:35 до 11:46 над Эс-Сухне, что в провинции Хомс, на высоте от 7 до 8 тысяч метров, американский дрон и российский истребитель оказались опасно близко друг к другу», — приводит слова Попова пресс-служба ЦПВС. Уточняется, что со стороны российского пилота были предприняты профессиональные меры, чтобы избежать столкновения. Это позволило избежать потенциальной авиационной катастрофы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опасное сближение беспилотника MQ-9 Reaper антитеррористической коалиции под руководством США с российским истребителем Су-35 произошло в небе над Сирией. Об этом инциденте сообщил Юрий Попов, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон. «28 июня с 11:35 до 11:46 над Эс-Сухне, что в провинции Хомс, на высоте от 7 до 8 тысяч метров, американский дрон и российский истребитель оказались опасно близко друг к другу», — приводит слова Попова пресс-служба ЦПВС. Уточняется, что со стороны российского пилота были предприняты профессиональные меры, чтобы избежать столкновения. Это позволило избежать потенциальной авиационной катастрофы.