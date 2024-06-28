28 июня 2024

Российский летчик предотвратил столкновение с беспилотником США в небе Японии

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Опасное сближение произошло в небе над Японией Фото:

Опасное сближение беспилотника MQ-9 Reaper антитеррористической коалиции под руководством США с российским истребителем Су-35 произошло в небе над Сирией. Об этом инциденте сообщил Юрий Попов, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон.

«28 июня с 11:35 до 11:46 над Эс-Сухне, что в провинции Хомс, на высоте от 7 до 8 тысяч метров, американский дрон и российский истребитель оказались опасно близко друг к другу», — приводит слова Попова пресс-служба ЦПВС. Уточняется, что со стороны российского пилота были предприняты профессиональные меры, чтобы избежать столкновения. Это позволило избежать потенциальной авиационной катастрофы.

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Опасное сближение беспилотника MQ-9 Reaper антитеррористической коалиции под руководством США с российским истребителем Су-35 произошло в небе над Сирией. Об этом инциденте сообщил Юрий Попов, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон. «28 июня с 11:35 до 11:46 над Эс-Сухне, что в провинции Хомс, на высоте от 7 до 8 тысяч метров, американский дрон и российский истребитель оказались опасно близко друг к другу», — приводит слова Попова пресс-служба ЦПВС. Уточняется, что со стороны российского пилота были предприняты профессиональные меры, чтобы избежать столкновения. Это позволило избежать потенциальной авиационной катастрофы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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