28 июня 2024

Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Днем молодежи. Видео

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Форум УТРО-2024: встреча участников с губернатором Челябинской области. Екатеринбург, текслер алексей
Верьте в страну, говорит Текслер в своем поздравлении в честь Дня молодежи (архивное фото) Фото:

Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем молодежи. Необходимо использовать все возможности, которые дает молодость, подчеркнул в своем обращении глава региона.

«Мы создаем условия, чтобы каждый из вас мог раскрыть свои способности, свои таланты и продолжим это делать. Дорогие друзья, используйте все возможности, который дает молодость. С праздником, с Днем молодежи!» — подчеркнул Текслер в видеопоздравлении, которое размещено в его telegram-канале.

Молодежь Челябинской области добивается успехов в разных сферах: девушки и парни успешно учатся, занимаются наукой, осваивают перспективные направления, работают на производствах и в социальной сфере, занимаются творчеством. «Учитесь, работайте на Южном Урале, творите, любите, верьте в себя, верьте в Челябинскую область, верьте в страну», — добавил Текслер.

День молодежи отмечается в последнюю субботу июня — в этом году праздник выпадает на 29 июня. До 2022 года молодых чествовали 27 июня. В 2023 году президент России Владимир Путин указом перенес праздник на последнюю субботу первого летнего месяца.

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Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем молодежи. Необходимо использовать все возможности, которые дает молодость, подчеркнул в своем обращении глава региона. «Мы создаем условия, чтобы каждый из вас мог раскрыть свои способности, свои таланты и продолжим это делать. Дорогие друзья, используйте все возможности, который дает молодость. С праздником, с Днем молодежи!» — подчеркнул Текслер в видеопоздравлении, которое размещено в его telegram-канале. Молодежь Челябинской области добивается успехов в разных сферах: девушки и парни успешно учатся, занимаются наукой, осваивают перспективные направления, работают на производствах и в социальной сфере, занимаются творчеством. «Учитесь, работайте на Южном Урале, творите, любите, верьте в себя, верьте в Челябинскую область, верьте в страну», — добавил Текслер. День молодежи отмечается в последнюю субботу июня — в этом году праздник выпадает на 29 июня. До 2022 года молодых чествовали 27 июня. В 2023 году президент России Владимир Путин указом перенес праздник на последнюю субботу первого летнего месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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