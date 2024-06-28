Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Днем молодежи. Видео

29 июня 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Верьте в страну, говорит Текслер в своем поздравлении в честь Дня молодежи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем молодежи. Необходимо использовать все возможности, которые дает молодость, подчеркнул в своем обращении глава региона. «Мы создаем условия, чтобы каждый из вас мог раскрыть свои способности, свои таланты и продолжим это делать. Дорогие друзья, используйте все возможности, который дает молодость. С праздником, с Днем молодежи!» — подчеркнул Текслер в видеопоздравлении, которое размещено в его telegram-канале. Молодежь Челябинской области добивается успехов в разных сферах: девушки и парни успешно учатся, занимаются наукой, осваивают перспективные направления, работают на производствах и в социальной сфере, занимаются творчеством. «Учитесь, работайте на Южном Урале, творите, любите, верьте в себя, верьте в Челябинскую область, верьте в страну», — добавил Текслер. День молодежи отмечается в последнюю субботу июня — в этом году праздник выпадает на 29 июня. До 2022 года молодых чествовали 27 июня. В 2023 году президент России Владимир Путин указом перенес праздник на последнюю субботу первого летнего месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем молодежи. Необходимо использовать все возможности, которые дает молодость, подчеркнул в своем обращении глава региона. «Мы создаем условия, чтобы каждый из вас мог раскрыть свои способности, свои таланты и продолжим это делать. Дорогие друзья, используйте все возможности, который дает молодость. С праздником, с Днем молодежи!» — подчеркнул Текслер в видеопоздравлении, которое размещено в его telegram-канале. Молодежь Челябинской области добивается успехов в разных сферах: девушки и парни успешно учатся, занимаются наукой, осваивают перспективные направления, работают на производствах и в социальной сфере, занимаются творчеством. «Учитесь, работайте на Южном Урале, творите, любите, верьте в себя, верьте в Челябинскую область, верьте в страну», — добавил Текслер. День молодежи отмечается в последнюю субботу июня — в этом году праздник выпадает на 29 июня. До 2022 года молодых чествовали 27 июня. В 2023 году президент России Владимир Путин указом перенес праздник на последнюю субботу первого летнего месяца.