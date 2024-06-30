30 июня 2024

В Перми умер многодетный врач санавиации Алексей Рыжаков

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Церемония прощания состоится 2 июля
Церемония прощания состоится 2 июля Фото:

В Перми ушел из жизни 47-летний хирург, врач санавиации Алексей Рыжаков. У потомственного медика остались трое детей.

«В Перми скончался хирург, врач санавиации Алексей Рыжаков. У него остались жена и трое детей. Алексей из семьи врачей: его папа долгое время работал доцентом на кафедре госпитальной хирургии ПГМУ, мама была неврологом. Жена Алексея — медсестра», — пишет 59.ru.

Умер Рыжаков из-за проблем с сердцем. Церемония прощания пройдет 2 июля в зале ГКБ имени Тверье.

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В Перми ушел из жизни 47-летний хирург, врач санавиации Алексей Рыжаков. У потомственного медика остались трое детей. «В Перми скончался хирург, врач санавиации Алексей Рыжаков. У него остались жена и трое детей. Алексей из семьи врачей: его папа долгое время работал доцентом на кафедре госпитальной хирургии ПГМУ, мама была неврологом. Жена Алексея — медсестра», — пишет 59.ru. Умер Рыжаков из-за проблем с сердцем. Церемония прощания пройдет 2 июля в зале ГКБ имени Тверье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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