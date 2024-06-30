В Перми умер многодетный врач санавиации Алексей Рыжаков

Церемония прощания состоится 2 июля
В Перми ушел из жизни 47-летний хирург, врач санавиации Алексей Рыжаков. У потомственного медика остались трое детей.
«В Перми скончался хирург, врач санавиации Алексей Рыжаков. У него остались жена и трое детей. Алексей из семьи врачей: его папа долгое время работал доцентом на кафедре госпитальной хирургии ПГМУ, мама была неврологом. Жена Алексея — медсестра», — пишет 59.ru.
Умер Рыжаков из-за проблем с сердцем. Церемония прощания пройдет 2 июля в зале ГКБ имени Тверье.
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