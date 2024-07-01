Муж-ревнивец, который поджег свердловчанку, избивал ее табуреткой

Супруг, который поджег 35-летнюю Кристину Алмазову из поселка Кузино в Первоуральске (Свердловская область), избивал ее табуреткой. Об этом URA.RU рассказал сын усопшей Руслан.
«Он ее бил очень часто. [Один раз] разбил об ее голову табуретку, я просто вовремя успел [тогда спасти ее]», — кратко сообщил Руслан. Мужчина постоянно ревновал женщину.
ЧП произошло в ночь на 28 июня. Кристина поругалась с супругом, тот избил ее, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщину увезли в больницу с ожогами 80% поверхности тела. К сожалению, в медучреждении она скончалась. Мужчину задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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