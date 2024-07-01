01 июля 2024

Муж-ревнивец, который поджег свердловчанку, избивал ее табуреткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Правоохранители задержали обвиняемого (архивное фото) Фото:

Супруг, который поджег 35-летнюю Кристину Алмазову из поселка Кузино в Первоуральске (Свердловская область), избивал ее табуреткой. Об этом URA.RU рассказал сын усопшей Руслан.

«Он ее бил очень часто. [Один раз] разбил об ее голову табуретку, я просто вовремя успел [тогда спасти ее]», — кратко сообщил Руслан. Мужчина постоянно ревновал женщину.

ЧП произошло в ночь на 28 июня. Кристина поругалась с супругом, тот избил ее, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщину увезли в больницу с ожогами 80% поверхности тела. К сожалению, в медучреждении она скончалась. Мужчину задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Супруг, который поджег 35-летнюю Кристину Алмазову из поселка Кузино в Первоуральске (Свердловская область), избивал ее табуреткой. Об этом URA.RU рассказал сын усопшей Руслан. «Он ее бил очень часто. [Один раз] разбил об ее голову табуретку, я просто вовремя успел [тогда спасти ее]», — кратко сообщил Руслан. Мужчина постоянно ревновал женщину. ЧП произошло в ночь на 28 июня. Кристина поругалась с супругом, тот избил ее, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщину увезли в больницу с ожогами 80% поверхности тела. К сожалению, в медучреждении она скончалась. Мужчину задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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