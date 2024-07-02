В ДТП пострадал один человек
На трассе А-310 в Челябинской области 2 июля машину разорвало пополам из-за ДТП. Движение транспорта организовали по одной полосе, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«2 июля на трассе А-310 произошло столкновение двух легковых автомобилей. Движение транспорта организовано по одной полосе», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Согласно кадрам, автомобиль развалился на две части.
Машины столкнулись вблизи Копейска. В результате ДТП пострадал один человек. На месте аварии также работали сотрудники регионального МЧС.
Автомобиль развалился на две части из-за столкновения
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