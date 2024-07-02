На трассе в Челябинской области машину разорвало пополам во время ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадал один человек
В ДТП пострадал один человек Фото:

На трассе А-310 в Челябинской области 2 июля машину разорвало пополам из-за ДТП. Движение транспорта организовали по одной полосе, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«2 июля на трассе А-310 произошло столкновение двух легковых автомобилей. Движение транспорта организовано по одной полосе», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Согласно кадрам, автомобиль развалился на две части. 

Машины столкнулись вблизи Копейска. В результате ДТП пострадал один человек. На месте аварии также работали сотрудники регионального МЧС.

Автомобиль развалился на две части из-за столкновения
Автомобиль развалился на две части из-за столкновения
Фото:

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На трассе А-310 в Челябинской области 2 июля машину разорвало пополам из-за ДТП. Движение транспорта организовали по одной полосе, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «2 июля на трассе А-310 произошло столкновение двух легковых автомобилей. Движение транспорта организовано по одной полосе», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Согласно кадрам, автомобиль развалился на две части.  Машины столкнулись вблизи Копейска. В результате ДТП пострадал один человек. На месте аварии также работали сотрудники регионального МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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