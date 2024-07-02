Daily Express: Путин пригрозил Западу атомной подводной лодкой на Кубе

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин послал США сигнал, отправив корабли к Кубе, пишут СМИ Фото:

Президент России Владимир Путин послал Западу предостерегающий сигнал, отправив атомные подводные лодки к Кубе, которая находится в 60 милях от берегов американского штата Флорида. Об этом сообщил эксперт по обороне Иэн Баллантайн.

«Недавнее развертывание Владимиром Путиным „грозной“ атомной подводной лодки на Кубе <…> должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной», — заявил Баллантайн изданию Daily Express.

По словам эксперта, США и их союзники насторожились с появлением российских кораблей в порту Гаваны. Они отслеживали каждое действие, когда атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вышли со своих баз до Кубы.

Раннее сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес с теплом приветствовал корабли военно-морского флота РФ и российскую делегацию. Также правительство Кубы было уведомлено и о появлении американской подводной лодки USS Helena на военно-морской базу США в Гуантанамо. Однако такие визиты Бермудес не одобряет, учитывая негативные отношения с США.

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Президент России Владимир Путин послал Западу предостерегающий сигнал, отправив атомные подводные лодки к Кубе, которая находится в 60 милях от берегов американского штата Флорида. Об этом сообщил эксперт по обороне Иэн Баллантайн. «Недавнее развертывание Владимиром Путиным „грозной“ атомной подводной лодки на Кубе <…> должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной», — заявил Баллантайн изданию Daily Express. По словам эксперта, США и их союзники насторожились с появлением российских кораблей в порту Гаваны. Они отслеживали каждое действие, когда атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вышли со своих баз до Кубы. Раннее сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес с теплом приветствовал корабли военно-морского флота РФ и российскую делегацию. Также правительство Кубы было уведомлено и о появлении американской подводной лодки USS Helena на военно-морской базу США в Гуантанамо. Однако такие визиты Бермудес не одобряет, учитывая негативные отношения с США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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