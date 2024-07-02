Daily Express: Путин пригрозил Западу атомной подводной лодкой на Кубе

02 июля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин послал США сигнал, отправив корабли к Кубе, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин послал Западу предостерегающий сигнал, отправив атомные подводные лодки к Кубе, которая находится в 60 милях от берегов американского штата Флорида. Об этом сообщил эксперт по обороне Иэн Баллантайн. «Недавнее развертывание Владимиром Путиным „грозной“ атомной подводной лодки на Кубе <…> должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной», — заявил Баллантайн изданию Daily Express. По словам эксперта, США и их союзники насторожились с появлением российских кораблей в порту Гаваны. Они отслеживали каждое действие, когда атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вышли со своих баз до Кубы. Раннее сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес с теплом приветствовал корабли военно-морского флота РФ и российскую делегацию. Также правительство Кубы было уведомлено и о появлении американской подводной лодки USS Helena на военно-морской базу США в Гуантанамо. Однако такие визиты Бермудес не одобряет, учитывая негативные отношения с США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин послал Западу предостерегающий сигнал, отправив атомные подводные лодки к Кубе, которая находится в 60 милях от берегов американского штата Флорида. Об этом сообщил эксперт по обороне Иэн Баллантайн. «Недавнее развертывание Владимиром Путиным „грозной“ атомной подводной лодки на Кубе <…> должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной», — заявил Баллантайн изданию Daily Express. По словам эксперта, США и их союзники насторожились с появлением российских кораблей в порту Гаваны. Они отслеживали каждое действие, когда атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вышли со своих баз до Кубы. Раннее сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес с теплом приветствовал корабли военно-морского флота РФ и российскую делегацию. Также правительство Кубы было уведомлено и о появлении американской подводной лодки USS Helena на военно-морской базу США в Гуантанамо. Однако такие визиты Бермудес не одобряет, учитывая негативные отношения с США.