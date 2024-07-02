Самолет из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево

У самолета, по предварительным данным, проблемы с шасси
Самолет Airbus А320, следующий из Самары, готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, причиной может быть разрушение пневматики шасси.
Обновлено в 16:37: лайнер благополучно приземлился в аэропорту
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