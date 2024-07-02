Самолет из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, airbus A320, аэрофлот, авиация, самолет, vq-biu
У самолета, по предварительным данным, проблемы с шасси Фото:

Самолет Airbus А320, следующий из Самары, готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, причиной может быть разрушение пневматики шасси.

Обновлено в 16:37: лайнер благополучно приземлился в аэропорту

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Самолет Airbus А320, следующий из Самары, готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, причиной может быть разрушение пневматики шасси. Обновлено в 16:37: лайнер благополучно приземлился в аэропорту
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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