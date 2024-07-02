Самолет из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево

02 июля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

У самолета, по предварительным данным, проблемы с шасси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет Airbus А320, следующий из Самары, готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, причиной может быть разрушение пневматики шасси. Обновлено в 16:37: лайнер благополучно приземлился в аэропорту Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет Airbus А320, следующий из Самары, готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, причиной может быть разрушение пневматики шасси. Обновлено в 16:37: лайнер благополучно приземлился в аэропорту