Порнозвезда из ХМАО попала в рейтинг лучших актрис фильмов для взрослых

Жительница ХМАО попала в рейтинг лучших актрис фильмов для взрослых по версии журнала Maxim
Жительница Югорска (ХМАО) попала в топ российских порнозвезд по версии журнала Maxim. Она более девяти лет снимается в фильмах для взрослых под псевдонимом Evelina Darling.
«[Девушка] в большом кино уже девять лет, но берет все новые творческие вершины и разжигает страсти в кадре», — пишет Maxim. Журнал составил рейтинг из 22 актрис из фильмов для взрослых.
Ранее URA.RU писало, что порноактриса из Екатеринбурга попала на обложку известного журнала для взрослых. Девушку под псевдонимом Sweetie Fox опубликовало издание AVN.
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