04 июля 2024

В Алапаевске 12-летняя школьница на мотоцикле влетела в забор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьница превысила скорость и потеряла управление (архивное фото)
Школьница превысила скорость и потеряла управление (архивное фото) Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) 12-летняя девочка разогналась на питбайке KAYO до высокой скорости, в результате чего потеряла управление и влетела в забор частного дома. Школьницу госпитализировали с различными травмами, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«12-летняя девочка, управляя питбайком KAYO, превысила скорость, не справилась с управлением и допустила наезд на забор частного дома. В результате ДТП с открытым переломом левой ноги подростка доставили в приемный покой Алапаевской городской больницы», — говорится в telegram-канале ведомства. Позже девочку перевели в больницу №9 в Екатеринбурге.

Школьница управляла питбайком с объемом мощности двигателя 25 куб. см, для управления которым необходимо иметь категорию «А1». Мотоцикл хранился на даче бабушки девочки, которая и разрешила несовершеннолетней покататься на нем. Пенсионерку и маму несовершеннолетней привлекли к административной ответственности.

В результате ДТП девочка сломала ногу
В результате ДТП девочка сломала ногу
Фото:

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В Алапаевске (Свердловская область) 12-летняя девочка разогналась на питбайке KAYO до высокой скорости, в результате чего потеряла управление и влетела в забор частного дома. Школьницу госпитализировали с различными травмами, сообщили в региональной Госавтоинспекции. «12-летняя девочка, управляя питбайком KAYO, превысила скорость, не справилась с управлением и допустила наезд на забор частного дома. В результате ДТП с открытым переломом левой ноги подростка доставили в приемный покой Алапаевской городской больницы», — говорится в telegram-канале ведомства. Позже девочку перевели в больницу №9 в Екатеринбурге. Школьница управляла питбайком с объемом мощности двигателя 25 куб. см, для управления которым необходимо иметь категорию «А1». Мотоцикл хранился на даче бабушки девочки, которая и разрешила несовершеннолетней покататься на нем. Пенсионерку и маму несовершеннолетней привлекли к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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