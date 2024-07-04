В Алапаевске (Свердловская область) 12-летняя девочка разогналась на питбайке KAYO до высокой скорости, в результате чего потеряла управление и влетела в забор частного дома. Школьницу госпитализировали с различными травмами, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«12-летняя девочка, управляя питбайком KAYO, превысила скорость, не справилась с управлением и допустила наезд на забор частного дома. В результате ДТП с открытым переломом левой ноги подростка доставили в приемный покой Алапаевской городской больницы», — говорится в telegram-канале ведомства. Позже девочку перевели в больницу №9 в Екатеринбурге.
Школьница управляла питбайком с объемом мощности двигателя 25 куб. см, для управления которым необходимо иметь категорию «А1». Мотоцикл хранился на даче бабушки девочки, которая и разрешила несовершеннолетней покататься на нем. Пенсионерку и маму несовершеннолетней привлекли к административной ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!