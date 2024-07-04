В Челябинской области адаптируют жилье для участников СВО с увечьями

05 июля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Квартиры будут переоборудованы для использования инвалидных колясок Фото: Илья Московец © URA.RU Жилые помещения для челябинских бойцов СВО, которые вернулись домой с увечьями, будут переоборудованы и адаптированы для использования колясок. Об этом 5 июля рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина. «В Челябинской области будет адаптированы жилые помещения для бойцов спецоперации, которые вернулись домой с различными увечьями. Это одна из мер поддержки в регионе, которая оказывается семьям бойцов СВО», — заявила Буторина в прямом эфире конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». Буторина отметила, что в регионе действуют ряд мер соцподдержки для бойцов спецоперации и их семей. Кроме психологической помощи семьям в трудной жизненной ситуации и других мер бойцам предлагается выплата в размере 1,5 миллионов рублей на приобретение автомобиля с ручным управлением. «В основу этой меры легла история челябинской семьи бойца СВО, который вернулся с увечьями. Мужчина обратился к губернатору региона Алексею Текслеру с просьбой помочь ему вернуться к полноценной жизни и вновь управлять автомобилем. Сейчас мужчина сам отвозит детей в школы и в целом продолжает вести активный образ жизни», — добавила Буторина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жилые помещения для челябинских бойцов СВО, которые вернулись домой с увечьями, будут переоборудованы и адаптированы для использования колясок. Об этом 5 июля рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина. «В Челябинской области будет адаптированы жилые помещения для бойцов спецоперации, которые вернулись домой с различными увечьями. Это одна из мер поддержки в регионе, которая оказывается семьям бойцов СВО», — заявила Буторина в прямом эфире конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». Буторина отметила, что в регионе действуют ряд мер соцподдержки для бойцов спецоперации и их семей. Кроме психологической помощи семьям в трудной жизненной ситуации и других мер бойцам предлагается выплата в размере 1,5 миллионов рублей на приобретение автомобиля с ручным управлением. «В основу этой меры легла история челябинской семьи бойца СВО, который вернулся с увечьями. Мужчина обратился к губернатору региона Алексею Текслеру с просьбой помочь ему вернуться к полноценной жизни и вновь управлять автомобилем. Сейчас мужчина сам отвозит детей в школы и в целом продолжает вести активный образ жизни», — добавила Буторина.