В Челябинской области адаптируют жилье для участников СВО с увечьями

Жилые помещения для челябинских бойцов СВО, которые вернулись домой с увечьями, будут переоборудованы и адаптированы для использования колясок. Об этом 5 июля рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.
«В Челябинской области будет адаптированы жилые помещения для бойцов спецоперации, которые вернулись домой с различными увечьями. Это одна из мер поддержки в регионе, которая оказывается семьям бойцов СВО», — заявила Буторина в прямом эфире конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».
Буторина отметила, что в регионе действуют ряд мер соцподдержки для бойцов спецоперации и их семей. Кроме психологической помощи семьям в трудной жизненной ситуации и других мер бойцам предлагается выплата в размере 1,5 миллионов рублей на приобретение автомобиля с ручным управлением.
«В основу этой меры легла история челябинской семьи бойца СВО, который вернулся с увечьями. Мужчина обратился к губернатору региона Алексею Текслеру с просьбой помочь ему вернуться к полноценной жизни и вновь управлять автомобилем. Сейчас мужчина сам отвозит детей в школы и в целом продолжает вести активный образ жизни», — добавила Буторина.
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