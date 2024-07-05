Глава района Курской области умер после падения дерева

05 июля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Из-за сломленного дерева погиб глава района Курской области Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Советского района Курской области Сергей Белых погиб в городской больнице в результате падения срубленного дерева во время работы по подготовке дров для нужд СВО недалеко от поселка Кшенский. Об этом сообщил российский политический деятель и губернатор Курской области Алексей Борисович Смирнов. «В результате падения срубленного дерева пострадал и. о. глава Советского района Сергей Валентинович Белых. Незамедлительно он был доставлен в городскую больницу для оказания помощи, однако из-за серьезных травм наша коллега скончалась», — поделился у себя в telegram-канале Смирнов. Смирнов добавил, что Белых запомнится людям как опытный руководитель. Он сделал огромный вклад в развитие муниципального образования. На официальном сайте «Лента новостей Курска» была размещена информация, что в сентябре того года состоялась первая акция по заготовке дров для участников СВО. Эта инициатива была создана для того, чтобы помогать российским солдатам отапливать палатки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Советского района Курской области Сергей Белых погиб в городской больнице в результате падения срубленного дерева во время работы по подготовке дров для нужд СВО недалеко от поселка Кшенский. Об этом сообщил российский политический деятель и губернатор Курской области Алексей Борисович Смирнов. «В результате падения срубленного дерева пострадал и. о. глава Советского района Сергей Валентинович Белых. Незамедлительно он был доставлен в городскую больницу для оказания помощи, однако из-за серьезных травм наша коллега скончалась», — поделился у себя в telegram-канале Смирнов. Смирнов добавил, что Белых запомнится людям как опытный руководитель. Он сделал огромный вклад в развитие муниципального образования. На официальном сайте «Лента новостей Курска» была размещена информация, что в сентябре того года состоялась первая акция по заготовке дров для участников СВО. Эта инициатива была создана для того, чтобы помогать российским солдатам отапливать палатки.