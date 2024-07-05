Глава района Курской области умер после падения дерева

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Посёлок Сосьва. Свердловская область, сгоревший лес, лесопилка, бревна, пилорама, заготовка дров, последствие пожара
Из-за сломленного дерева погиб глава района Курской области Фото:

Глава Советского района Курской области Сергей Белых погиб в городской больнице в результате падения срубленного дерева во время работы по подготовке дров для нужд СВО недалеко от поселка Кшенский. Об этом сообщил российский политический деятель и губернатор Курской области Алексей Борисович Смирнов.

«В результате падения срубленного дерева пострадал и. о. глава Советского района Сергей Валентинович Белых. Незамедлительно он был доставлен в городскую больницу для оказания помощи, однако из-за серьезных травм наша коллега скончалась», — поделился у себя в telegram-канале Смирнов.

Смирнов добавил, что Белых запомнится людям как опытный руководитель. Он сделал огромный вклад в развитие муниципального образования.

На официальном сайте «Лента новостей Курска» была размещена информация, что в сентябре того года состоялась первая акция по заготовке дров для участников СВО. Эта инициатива была создана для того, чтобы помогать российским солдатам отапливать палатки.

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Глава Советского района Курской области Сергей Белых погиб в городской больнице в результате падения срубленного дерева во время работы по подготовке дров для нужд СВО недалеко от поселка Кшенский. Об этом сообщил российский политический деятель и губернатор Курской области Алексей Борисович Смирнов. «В результате падения срубленного дерева пострадал и. о. глава Советского района Сергей Валентинович Белых. Незамедлительно он был доставлен в городскую больницу для оказания помощи, однако из-за серьезных травм наша коллега скончалась», — поделился у себя в telegram-канале Смирнов. Смирнов добавил, что Белых запомнится людям как опытный руководитель. Он сделал огромный вклад в развитие муниципального образования. На официальном сайте «Лента новостей Курска» была размещена информация, что в сентябре того года состоялась первая акция по заготовке дров для участников СВО. Эта инициатива была создана для того, чтобы помогать российским солдатам отапливать палатки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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