07 июля 2024

Первый вице-спикер ЗСО Моисеев осмотрел трофейную технику НАТО в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания. Челябинск, моисеев денис
Денис Моисеев больше года проработал в Херсонской области Фото:

Первый вице-спикер заксобрания Челябинской области Денис Моисеев посетил выставку трофейной НАТОвской техники, открывшуюся 8 июля в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Эту технику жители городов России должны видеть только на выставке, и нигде больше. Наши парни уничтожают ее с героизмом, с мужеством. Я пожелал бы им всем только одного — скорее вернуться с победой домой и обнять своих родных», — сказал URA.RU Моисеев.

С октября 2022 года Моисеев находился в Херсоне, координируя деятельность созданного при его участии областного отделения ЕР. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. В декабре 2023 года Моисеева заочно избрали вторым лицом в региональном заксобрании, а после президентских выборов он вернулся в Челябинск и сейчас работает в этом качестве.

На выставке, открывшейся в Челябинске, представлена разбитая военная техника, произведенная в США, Украине, Великобритании, Германии, Турции и других странах. Среди них танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, вездеход Pinzgauer. Часть выставки посвящена трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также стрелковому вооружению.

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Первый вице-спикер заксобрания Челябинской области Денис Моисеев посетил выставку трофейной НАТОвской техники, открывшуюся 8 июля в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Эту технику жители городов России должны видеть только на выставке, и нигде больше. Наши парни уничтожают ее с героизмом, с мужеством. Я пожелал бы им всем только одного — скорее вернуться с победой домой и обнять своих родных», — сказал URA.RU Моисеев. С октября 2022 года Моисеев находился в Херсоне, координируя деятельность созданного при его участии областного отделения ЕР. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. В декабре 2023 года Моисеева заочно избрали вторым лицом в региональном заксобрании, а после президентских выборов он вернулся в Челябинск и сейчас работает в этом качестве. На выставке, открывшейся в Челябинске, представлена разбитая военная техника, произведенная в США, Украине, Великобритании, Германии, Турции и других странах. Среди них танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, вездеход Pinzgauer. Часть выставки посвящена трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также стрелковому вооружению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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