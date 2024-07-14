14 июля 2024

Топ свердловских водоемов, где меньше всего людей

Наименее популярным водоемом у свердловчан стало Верхнемакаровское водохранилище
© Служба новостей «URA.RU»
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Июль будет теплым, а значит свердловчане еще успеют посетить озера Фото:

В Свердловской области есть водоемы, где можно насладиться спокойным отдыхом на пляже. Аналитики «МегаФона» выявили пять мест, которые пользуются наименьшей популярностью среди отдыхающих. Данными они поделились с URA.RU.

В топ-5 мест вошли озера Чусовое, Песчаное, Щелкунское, Большой Сунгуль и Верхнемакаровское водохранилище. Эти места подходят для желающих уехать от городской суеты и насладиться спокойствием.

В этом году число отдыхающих в окрестностях Екатеринбурга в июне увеличилось на 65%. Какие водоемы стали самыми многолюдными — в материале URA.RU.

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В Свердловской области есть водоемы, где можно насладиться спокойным отдыхом на пляже. Аналитики «МегаФона» выявили пять мест, которые пользуются наименьшей популярностью среди отдыхающих. Данными они поделились с URA.RU. В топ-5 мест вошли озера Чусовое, Песчаное, Щелкунское, Большой Сунгуль и Верхнемакаровское водохранилище. Эти места подходят для желающих уехать от городской суеты и насладиться спокойствием. В этом году число отдыхающих в окрестностях Екатеринбурга в июне увеличилось на 65%. Какие водоемы стали самыми многолюдными — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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