Топ свердловских водоемов, где меньше всего людей

Июль будет теплым, а значит свердловчане еще успеют посетить озера
В Свердловской области есть водоемы, где можно насладиться спокойным отдыхом на пляже. Аналитики «МегаФона» выявили пять мест, которые пользуются наименьшей популярностью среди отдыхающих. Данными они поделились с URA.RU.
В топ-5 мест вошли озера Чусовое, Песчаное, Щелкунское, Большой Сунгуль и Верхнемакаровское водохранилище. Эти места подходят для желающих уехать от городской суеты и насладиться спокойствием.
В этом году число отдыхающих в окрестностях Екатеринбурга в июне увеличилось на 65%. Какие водоемы стали самыми многолюдными — в материале URA.RU.
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