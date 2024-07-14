Топ свердловских водоемов, где меньше всего людей

Наименее популярным водоемом у свердловчан стало Верхнемакаровское водохранилище

15 июля 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Июль будет теплым, а значит свердловчане еще успеют посетить озера Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области есть водоемы, где можно насладиться спокойным отдыхом на пляже. Аналитики «МегаФона» выявили пять мест, которые пользуются наименьшей популярностью среди отдыхающих. Данными они поделились с URA.RU. В топ-5 мест вошли озера Чусовое, Песчаное, Щелкунское, Большой Сунгуль и Верхнемакаровское водохранилище. Эти места подходят для желающих уехать от городской суеты и насладиться спокойствием. В этом году число отдыхающих в окрестностях Екатеринбурга в июне увеличилось на 65%. Какие водоемы стали самыми многолюдными — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области есть водоемы, где можно насладиться спокойным отдыхом на пляже. Аналитики «МегаФона» выявили пять мест, которые пользуются наименьшей популярностью среди отдыхающих. Данными они поделились с URA.RU. В топ-5 мест вошли озера Чусовое, Песчаное, Щелкунское, Большой Сунгуль и Верхнемакаровское водохранилище. Эти места подходят для желающих уехать от городской суеты и насладиться спокойствием. В этом году число отдыхающих в окрестностях Екатеринбурга в июне увеличилось на 65%. Какие водоемы стали самыми многолюдными — в материале URA.RU.