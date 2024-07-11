Вожатые лагеря Магнитогорска, где избили ребенка, сообщили об ужасных условиях

11 июля 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Вожатые детского лагеря рассказали об условиях пребывания детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Воспитатели детского оздоровительного лагеря «Горное ущелье» в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, рассказали об ужасных условиях жизни детей. Об этом они написали в одном из местных пабликах на условиях анонимности. «Нам поручили забрать детей ТЖС (оказавшихся в трудной жизненной ситуации) из Челябинска, а потом поставили к ним вожатыми. Проблема в том, что мы в принципе не знали, как с такими детьми работать, мы студенты-практиканты и сразу такая подстава. Умоляли дать нам воспитателя, но нам отказали. Дети каждый день устраивали драки, один раз мальчику разбили голову, другого ребенка запинали ногами, а потом начали душить, мальчик был без сознания. Мы изъяли два ножа, было очень страшно», — сообщает на условиях анонимности одна из вожатых первой смены детского лагеря. По словам воспитателя, разговоры с родителями не дали результатов. Также девушка сообщила, что в лагерь отправили ребенка со сломанной ключицей, у которого вылезла спица. Мать по телефону ответила вожатой — «ну вставляйте ее». «В медпункте помощи никакой. Всех, кого водили в мед пункт, просто поили пустырником и отправляли обратно. Один ребенок задыхался, другая была после операции на сердце, у третьей температура под 40, а на нас наорали и потребовали не беспокоить по пустякам», рассказала она. По словам вожатых, методический отдел обзывал их и постоянно на планерках использовал мат. В столовой порции были маленькими, дети ходили голодными, а мероприятия повторялись каждый день и дети на них откровенно скучали. Девушки отметили, что их заставляли убираться, разносить еду, менять воду в кулере, которую привезли после суток отсутствия на 30-градусной жаре, и детям было нечего пить. Ранее URA.RU сообщало о том, что родители забрали семилетнего мальчика из детского оздоровительного лагеря из-за синяков и царапин. Директор лагеря принесла извинения и пообещала уволить воспитателя, допустившего травмирование ребенка. По сообщению родителей инициирована прокурорская проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитатели детского оздоровительного лагеря «Горное ущелье» в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, рассказали об ужасных условиях жизни детей. Об этом они написали в одном из местных пабликах на условиях анонимности. «Нам поручили забрать детей ТЖС (оказавшихся в трудной жизненной ситуации) из Челябинска, а потом поставили к ним вожатыми. Проблема в том, что мы в принципе не знали, как с такими детьми работать, мы студенты-практиканты и сразу такая подстава. Умоляли дать нам воспитателя, но нам отказали. Дети каждый день устраивали драки, один раз мальчику разбили голову, другого ребенка запинали ногами, а потом начали душить, мальчик был без сознания. Мы изъяли два ножа, было очень страшно», — сообщает на условиях анонимности одна из вожатых первой смены детского лагеря. По словам воспитателя, разговоры с родителями не дали результатов. Также девушка сообщила, что в лагерь отправили ребенка со сломанной ключицей, у которого вылезла спица. Мать по телефону ответила вожатой — «ну вставляйте ее». «В медпункте помощи никакой. Всех, кого водили в мед пункт, просто поили пустырником и отправляли обратно. Один ребенок задыхался, другая была после операции на сердце, у третьей температура под 40, а на нас наорали и потребовали не беспокоить по пустякам», рассказала она. По словам вожатых, методический отдел обзывал их и постоянно на планерках использовал мат. В столовой порции были маленькими, дети ходили голодными, а мероприятия повторялись каждый день и дети на них откровенно скучали. Девушки отметили, что их заставляли убираться, разносить еду, менять воду в кулере, которую привезли после суток отсутствия на 30-градусной жаре, и детям было нечего пить. Ранее URA.RU сообщало о том, что родители забрали семилетнего мальчика из детского оздоровительного лагеря из-за синяков и царапин. Директор лагеря принесла извинения и пообещала уволить воспитателя, допустившего травмирование ребенка. По сообщению родителей инициирована прокурорская проверка.