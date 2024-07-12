Австралия передаст Украине крупнейший транш помощи

Правительство Австралии готовится передать Украине крупнейший на сегодняшний день единоразовый транш военной помощи. Он составит примерно 250 миллионов долларов, сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлес.
«Правительство Австралии намерено предоставить Украине еще 250 миллионов долларов военной поддержки. Это его крупнейший вклад», — сообщает австралийское издание
По словам министра обороны Австралии, пакет помощи будет включать в себя ракеты для систем противоракетной обороны (ПРО), противотанковые вооружения и вооружения класса «воздух-земля» для авиации, а также боеприпасы для артиллерии. При этом общий объем помощи Украине составил уже более 1,1 миллиарда долларов.
На саммите НАТО в Вашингтоне более 20 стран-участниц альянса подписали документ по ускорению помощи ВСУ. Также в заявлении администрации президента США Джо Байдена говорится о том, что страны-участницы НАТО выделят Украине 40 миллиардов евро.
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