Встреча с экс-главой МИД Австрии и турнир на перекладине: программа «Царских дней» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в «Царские дни» пройдут соревнования, форумы и фестивали

12 июля 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

В ночь с 16 на 17 июля пройдет крестный ход в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль «Царские дни», посвященный памяти императорской семьи Романовых. В этом году организаторы ожидают тысячи паломников. До 21 июля гости могут посетить колокольный фестиваль, спортивные соревнования, встретиться с экс-министром Австрии и помолиться иконе, к которой обращаются при бесплодии и алкоголизме. URA.RU собрало самые интересные мероприятия в одной подборке. Парусная регата в честь цесаревича Алексея На Малом конном полуострове пройдет детская парусная регата. Открытие состоится 13 июля в 11:00 на водноспортивной база ЕМШ ДОСААФ, награждение победителей — 14 июля в 16:00 у Храма-на-Крови. Фестиваль колокольного звона Мероприятие будет длиться с 13 по 18 июля. Кульминацией станет концерт колокольных звонов у храма «Большой Златоуст», где также выступят духовой оркестр Центрального военного округа и хор «Уральский формат». Православная выставка и алтайская святыня До 19 июля в ДИВСе будет идти православная выставка-форум «От покаяния к Воскресению России». На ней ждут более 200 участников, среди них — представители Сербии, Палестины, Молдовы, Грузии и Беларуси. Все дни выставки на площадке будет находиться алтайская святыня — чудотворная Коробейниковская Казанская икона Божией Матери. К ней обращаются для избавления от болезней, в том числе от алкоголизма и бесплодия. На выставке пройдут лекции, мастер-классы, концерты, а также можно купить крестики из необычных материалов или другие святыни. Турнир на гимнастической перекладине в честь Николая II Турнир «Русский силомер» пройдет 14 июля на площади у Храма-на-Крови. Старт соревнования — в 13:00. Спортсменам предстоит показать, кто лучший в силовом многоборье на гимнастической перекладине. Презентация книги экс-министра Австрии Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентует в Екатеринбурге книгу «Реквием по Европе». Вместе с гостями она обсудит, по каким причинам закончились европейские законы и свобода. Встреча пройдет 15 июля в 16:00 в конференц-зале Храма-на-Крови. Крестный ход Мероприятие начнется в ночь с 16 на 17 июля с божественной литургии на площади перед Храмом-на-Крови. Затем примерно в 02:30 стартует традиционный крестный ход. Все желающий смогут дойти до Ганиной Ямы, маршрут будет следующий: ул. Царская — ул. Толмачева — пр. Ленина — ул. Татищева — ул. Токарей — ул. Халтурина — ул. Техническая — ул. Решетская — Железнодорожный лесопарк — пос. Шувакиш — урочище Ганина Яма. По прибытии пройдет молебен, здесь же паломников ждет полевая кухня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль «Царские дни», посвященный памяти императорской семьи Романовых. В этом году организаторы ожидают тысячи паломников. До 21 июля гости могут посетить колокольный фестиваль, спортивные соревнования, встретиться с экс-министром Австрии и помолиться иконе, к которой обращаются при бесплодии и алкоголизме. URA.RU собрало самые интересные мероприятия в одной подборке. На Малом конном полуострове пройдет детская парусная регата. Открытие состоится 13 июля в 11:00 на водноспортивной база ЕМШ ДОСААФ, награждение победителей — 14 июля в 16:00 у Храма-на-Крови. Мероприятие будет длиться с 13 по 18 июля. Кульминацией станет концерт колокольных звонов у храма «Большой Златоуст», где также выступят духовой оркестр Центрального военного округа и хор «Уральский формат». До 19 июля в ДИВСе будет идти православная выставка-форум «От покаяния к Воскресению России». На ней ждут более 200 участников, среди них — представители Сербии, Палестины, Молдовы, Грузии и Беларуси. Все дни выставки на площадке будет находиться алтайская святыня — чудотворная Коробейниковская Казанская икона Божией Матери. К ней обращаются для избавления от болезней, в том числе от алкоголизма и бесплодия. На выставке пройдут лекции, мастер-классы, концерты, а также можно купить крестики из необычных материалов или другие святыни. Турнир «Русский силомер» пройдет 14 июля на площади у Храма-на-Крови. Старт соревнования — в 13:00. Спортсменам предстоит показать, кто лучший в силовом многоборье на гимнастической перекладине. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентует в Екатеринбурге книгу «Реквием по Европе». Вместе с гостями она обсудит, по каким причинам закончились европейские законы и свобода. Встреча пройдет 15 июля в 16:00 в конференц-зале Храма-на-Крови. Мероприятие начнется в ночь с 16 на 17 июля с божественной литургии на площади перед Храмом-на-Крови. Затем примерно в 02:30 стартует традиционный крестный ход. Все желающий смогут дойти до Ганиной Ямы, маршрут будет следующий: ул. Царская — ул. Толмачева — пр. Ленина — ул. Татищева — ул. Токарей — ул. Халтурина — ул. Техническая — ул. Решетская — Железнодорожный лесопарк — пос. Шувакиш — урочище Ганина Яма. По прибытии пройдет молебен, здесь же паломников ждет полевая кухня.