Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает
На территории Перми разыскивают близких родственников найденного ребенка. Мальчик не может сообщить о себе никаких данных, пояснили добровольцы отряда
«Найден мальчик. Своих данных не знает. Просим всех, кому известно место проживания ребенка, его данные или контакты его родных, срочно позвонить по телефону: 8-901-438-21-42», — написано на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте».
Мальчик сейчас находится в отделе полиции №7. Его нашли в Свердловском районе Перми.
Юного пермяка передали под опеку полиции
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