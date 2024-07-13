13 июля 2024
12 июля 2024

«Ничего о себе не знает»: в Перми ищут родителей потерявшегося ребенка. Фото

В Перми волонтеры ищут родителей потерявшегося мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает
Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает Фото:

На территории Перми разыскивают близких родственников найденного ребенка. Мальчик не может сообщить о себе никаких данных, пояснили добровольцы отряда «Регион59».

«Найден мальчик. Своих данных не знает. Просим всех, кому известно место проживания ребенка, его данные или контакты его родных, срочно позвонить по телефону: 8-901-438-21-42», — написано на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик сейчас находится в отделе полиции №7. Его нашли в Свердловском районе Перми.

Юного пермяка передали под опеку полиции
Юного пермяка передали под опеку полиции
Фото:

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На территории Перми разыскивают близких родственников найденного ребенка. Мальчик не может сообщить о себе никаких данных, пояснили добровольцы отряда «Регион59». «Найден мальчик. Своих данных не знает. Просим всех, кому известно место проживания ребенка, его данные или контакты его родных, срочно позвонить по телефону: 8-901-438-21-42», — написано на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте». Мальчик сейчас находится в отделе полиции №7. Его нашли в Свердловском районе Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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