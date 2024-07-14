Солдаты ВСУ призвали отстранить Байдена за слова «Путин — президент Украины»

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Украинские военнослужащие призвали отстранить Джо Байдена за его оговорку «Путин — президент Украины» Фото:

Украинские военнослужащие призвали отстранить президента США Джо Байдена. Связано это с тем, что на саммите НАТО 11 июля глава Штатов оговорился и представил лидера Украины Владимира Зеленского как президента России Владимира Путина.

«Я считаю, что (Байдена) необходимо срочно отстранить», — выразил свое мнение младший лейтенант 63-й механизированной бригады Украины Павел в разговоре с изданием Kyiv Independent. Он также добавил, что «любой разумный демократ будет лучше его», ссылаясь на возраст Байдена (президенту США 81 год — прим. URA.RU).

Проблемы со здоровьем Джо Байдена ставят под вопрос его способность эффективно руководить Западом и повторно победить Дональда Трампа на предстоящих выборах. Украина озабочена потенциальной политической нестабильностью в США, которая может повлиять на военную и финансовую поддержку со стороны ключевого союзника.

Выступая на саммите Североатлантического альянса 11 июля, президент Штатов Джо Байден оговорился, назвав президента РФ Владимира Путина главой Украины. Такая запись появилась с трансляции публичного мероприятия НАТО. Кроме того, глава США неоднократно неуважительно высказывался в сторону Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные слова главы государства в адрес своих коллег абсолютно недопустимы и непозволительны, сообщает «Национальная служба новостей».

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Украинские военнослужащие призвали отстранить президента США Джо Байдена. Связано это с тем, что на саммите НАТО 11 июля глава Штатов оговорился и представил лидера Украины Владимира Зеленского как президента России Владимира Путина. «Я считаю, что (Байдена) необходимо срочно отстранить», — выразил свое мнение младший лейтенант 63-й механизированной бригады Украины Павел в разговоре с изданием Kyiv Independent. Он также добавил, что «любой разумный демократ будет лучше его», ссылаясь на возраст Байдена (президенту США 81 год — прим. URA.RU). Проблемы со здоровьем Джо Байдена ставят под вопрос его способность эффективно руководить Западом и повторно победить Дональда Трампа на предстоящих выборах. Украина озабочена потенциальной политической нестабильностью в США, которая может повлиять на военную и финансовую поддержку со стороны ключевого союзника. Выступая на саммите Североатлантического альянса 11 июля, президент Штатов Джо Байден оговорился, назвав президента РФ Владимира Путина главой Украины. Такая запись появилась с трансляции публичного мероприятия НАТО. Кроме того, глава США неоднократно неуважительно высказывался в сторону Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные слова главы государства в адрес своих коллег абсолютно недопустимы и непозволительны, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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