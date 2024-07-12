Президент США Джо Байден, выступая на самите Североатлантического альянса в Вашингтоне, оговорился, назвав президента РФ Владимира Путина главой Украины. Соответствующая запись появилась с трансляции публичного мероприятия НАТО.
«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства. Дамы и господа, президент Путин», — заявил Байден.
Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям The New York Post, у Байдена заподозрили болезнь Паркинсона. Эта информация появилась на фоне продолжающихся вопросов о психическом здоровье 81-летнего президента после его провальных дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
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