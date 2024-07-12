Байден на саммите НАТО передал слово «президенту Украины Путину». Видео

Джо Байден назвал Владимира Путина главой Украины на саммите НАТО
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Президент США Джо Байден не первый раз допускает оговорки и ошибки в своих выступлениях Фото:

Президент США Джо Байден, выступая на самите Североатлантического альянса в Вашингтоне, оговорился, назвав президента РФ Владимира Путина главой Украины. Соответствующая запись появилась с трансляции публичного мероприятия НАТО.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства. Дамы и господа, президент Путин», — заявил Байден.

Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям The New York Post, у Байдена заподозрили болезнь Паркинсона. Эта информация появилась на фоне продолжающихся вопросов о психическом здоровье 81-летнего президента после его провальных дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

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Президент США Джо Байден, выступая на самите Североатлантического альянса в Вашингтоне, оговорился, назвав президента РФ Владимира Путина главой Украины. Соответствующая запись появилась с трансляции публичного мероприятия НАТО. «Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства. Дамы и господа, президент Путин», — заявил Байден. Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям The New York Post, у Байдена заподозрили болезнь Паркинсона. Эта информация появилась на фоне продолжающихся вопросов о психическом здоровье 81-летнего президента после его провальных дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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