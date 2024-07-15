Суд отменил наказание «Арианту» за отправленных в санатории работников

Арбитражный суд Челябинской области отменил наказание агрофирме «Ариант» за отсутствие отчислений на выделенные работникам путевки в санатории. Как следует из картотеки арбитражных дел, суд счел эти траты социальной поддержкой.
«Требование удовлетворить. Признать недействительным решение отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области о привлечении страхователя к ответственности», — отмечено в решении суда.
В марте агрофирме предложили доплатить недоимку. Сотрудники фонда сочли, что средства на отдых персонала компании в санаториях и командировочные подпадают под требования начисления сборов на доходы работников. За период 2021-2023 годов по первой статье было израсходовано пять миллионов рублей, по второй — 12 тысяч. Размер недоимки, по мнению юристов фонда, составил 40 тысяч и 100 рублей. Штраф насчитали в размере восьми тысяч рублей. В суде представитель «Арианта» заявил, что 100 рублей фирма доплатить согласна, против остального возражает.
Отправкой людей в санаторий компания занималась на основании коллективного договора. Документ устанавливает дополнительные социальные гарантии персоналу. Отдыхали работники вредных и опасных производств, люди предпенсионного возраста.
Суд счел, что сам по себе факт наличия между работодателем и его работниками трудовых отношений не значит, что все выплаты являются зарплатой. Поддержка персонала носила социальный характер, не зависела от квалификации работников, сложности и качества выполняемой ими работы, не являлась стимулирующей, то есть не связана с оплатой труда.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.
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