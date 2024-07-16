Потомок российского императора приехал в Екатеринбург

16 июля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Гавриил Дорошин примет участие в крестном ходе Фото: Илья Московец © URA.RU Потомок российского императора Николая I (1825—1855 годы) Гавриил Дорошин приехал в Екатеринбург, чтобы принять участие в Царском крестном ходе, который начнется ночью 17 июля. Об этом рассказали в Екатеринбургской епархии. «Потомок Николая I, доброволец СВО Гавриил Дорошин примет участие в Царском крестном ходе», — следует из сообщения. Дорошин приехал в Екатеринбург из зоны спецоперации на время своего отпуска. На передовой он сражается уже порядка двух лет. В ночь на 17 июля на площади перед Храмом-на-Крови состоится божественная литургия, после которой начнется крестный ход. Всех желающих ждут примерно в 02:30. Паломники отправятся по маршруту ул. Царская — ул. Толмачева — пр. Ленина — ул. Татищева — ул. Токарей — ул. Халтурина — ул. Техническая — ул. Решетская — Железнодорожный лесопарк — пос. Шувакиш — урочище Ганина Яма. На время шествия данные участки будут перекрыты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Потомок российского императора Николая I (1825—1855 годы) Гавриил Дорошин приехал в Екатеринбург, чтобы принять участие в Царском крестном ходе, который начнется ночью 17 июля. Об этом рассказали в Екатеринбургской епархии. «Потомок Николая I, доброволец СВО Гавриил Дорошин примет участие в Царском крестном ходе», — следует из сообщения. Дорошин приехал в Екатеринбург из зоны спецоперации на время своего отпуска. На передовой он сражается уже порядка двух лет. В ночь на 17 июля на площади перед Храмом-на-Крови состоится божественная литургия, после которой начнется крестный ход. Всех желающих ждут примерно в 02:30. Паломники отправятся по маршруту ул. Царская — ул. Толмачева — пр. Ленина — ул. Татищева — ул. Токарей — ул. Халтурина — ул. Техническая — ул. Решетская — Железнодорожный лесопарк — пос. Шувакиш — урочище Ганина Яма. На время шествия данные участки будут перекрыты.