Челябинцы в июне стали массово скупать готовые дачные дома, бани и веранды

Спрос на дачные дома и готовые бани в Челябинске вырос вдвое

01 июля 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

У челябинцев за год вдвое вырос спрос на готовые дачные дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинцы в июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года стали покупать вдвое больше готовых домов для своих дач. Также на 50% выросли продажи бань, веранд, беседок, сообщили 1 июля в пресс-службе «Авито Товары». «В Челябинске за год продажи готовых срубов и домов выросли на 81%. Также горожане активно покупают веранды, беседки, дома, бани и прочие постройки», — сообщили в пресс-службе «Авито Товары». Средняя стоимость срубов зависит от материала и площади строения. В среднем в городе сруб можно приобрести за 170 тысяч рублей. А вот двухэтажный дом средней площади с мансардой и террасой обойдется уже в три миллиона рублей. Также за год в Челябинске вырос спрос на веранды и террасы, в мае 2024 года они продавались на 90% чаще, чем в мае 2023 года. В среднем такие строения площадью 3 на 4 метра можно приобрести за 60 тысяч рублей. Навесов на загородных участках за год стало в три раза больше, гаражей — на 14%. В среднем в городе обустроить машиноместо стоит 7 тысяч рублей за навес и 47 тысяч рублей за гараж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы в июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года стали покупать вдвое больше готовых домов для своих дач. Также на 50% выросли продажи бань, веранд, беседок, сообщили 1 июля в пресс-службе «Авито Товары». «В Челябинске за год продажи готовых срубов и домов выросли на 81%. Также горожане активно покупают веранды, беседки, дома, бани и прочие постройки», — сообщили в пресс-службе «Авито Товары». Средняя стоимость срубов зависит от материала и площади строения. В среднем в городе сруб можно приобрести за 170 тысяч рублей. А вот двухэтажный дом средней площади с мансардой и террасой обойдется уже в три миллиона рублей. Также за год в Челябинске вырос спрос на веранды и террасы, в мае 2024 года они продавались на 90% чаще, чем в мае 2023 года. В среднем такие строения площадью 3 на 4 метра можно приобрести за 60 тысяч рублей. Навесов на загородных участках за год стало в три раза больше, гаражей — на 14%. В среднем в городе обустроить машиноместо стоит 7 тысяч рублей за навес и 47 тысяч рублей за гараж.