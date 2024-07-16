16 июля 2024

Главный этнофестиваль Пермского края «Зов Пармы» опубликовал программу

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Ристалище на фестивале обязательно будет Фото:

В Пермском крае организаторы этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы» обнародовали полную программу. Мероприятие пройдет 19—21 июля в селе Серегово около Чердыни.

«Веселая ярмарка, мастер-шоу резчиков по дереву, живописные представления народных театров, песни и танцы. Беседы о народных традициях, квесты, игры и самые разнообразные мастер-классы. Где еще за один день можно и побывать на турнире, где звенят мечи воинов Средневековья, и встать в хоровод, и посетить шалаш травницы, и услышать фантастические распевы, переплетенные с этническими мотивами?» — говорится в анонсе фестиваля на странице в соцсети «ВКонтакте».

В программе этого года каждый вечер большая музыкальная программа и огненное шоу. Кроме этого, запланированы мероприятия в Чердыни: как экскурсии, так и игры с концертами. Вход на фестиваль под открытым небом свободный. Заплатить придется за место под палатку и парковку автомобиля. Продажа алкоголя на территории Серегово будет запрещена.

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В Пермском крае организаторы этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы» обнародовали полную программу. Мероприятие пройдет 19—21 июля в селе Серегово около Чердыни. «Веселая ярмарка, мастер-шоу резчиков по дереву, живописные представления народных театров, песни и танцы. Беседы о народных традициях, квесты, игры и самые разнообразные мастер-классы. Где еще за один день можно и побывать на турнире, где звенят мечи воинов Средневековья, и встать в хоровод, и посетить шалаш травницы, и услышать фантастические распевы, переплетенные с этническими мотивами?» — говорится в анонсе фестиваля на странице в соцсети «ВКонтакте». В программе этого года каждый вечер большая музыкальная программа и огненное шоу. Кроме этого, запланированы мероприятия в Чердыни: как экскурсии, так и игры с концертами. Вход на фестиваль под открытым небом свободный. Заплатить придется за место под палатку и парковку автомобиля. Продажа алкоголя на территории Серегово будет запрещена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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