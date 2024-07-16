Главный этнофестиваль Пермского края «Зов Пармы» опубликовал программу

В Пермском крае организаторы этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы» обнародовали полную программу. Мероприятие пройдет 19—21 июля в селе Серегово около Чердыни.
«Веселая ярмарка, мастер-шоу резчиков по дереву, живописные представления народных театров, песни и танцы. Беседы о народных традициях, квесты, игры и самые разнообразные мастер-классы. Где еще за один день можно и побывать на турнире, где звенят мечи воинов Средневековья, и встать в хоровод, и посетить шалаш травницы, и услышать фантастические распевы, переплетенные с этническими мотивами?» — говорится в анонсе фестиваля на странице в соцсети «ВКонтакте».
В программе этого года каждый вечер большая музыкальная программа и огненное шоу. Кроме этого, запланированы мероприятия в Чердыни: как экскурсии, так и игры с концертами. Вход на фестиваль под открытым небом свободный. Заплатить придется за место под палатку и парковку автомобиля. Продажа алкоголя на территории Серегово будет запрещена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!