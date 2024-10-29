Дизайнеры и модели из Перми стали участниками международной недели моды Neva Fashion Week, которая проходила в Санкт-Петербурге с 11 по 13 октября. В этом году в проекте были задействованы более 550 человек из разных стран и городов России. Самой юной моделью оказалась Ева Черникова из Перми, которая вышла на подиум вместе с мамой Еленой, рассказала URA.RU руководитель и модель пермского подиумного агентства Sharms center Евангелина Верещагина.
«Из разных пермских модельных агентства на Neva Fashion Week приехали более 30 моделей, среди которых была годовалая крошка. Она получила шквал аплодисментов от зрителей», — рассказала Евангелина Верещагина корреспонденту агентства.
Она отметила, что впервые на петербургской неделе моды были представлены бренды из Перми Lapsha и Kruzhevogir. Их дизайнеры Шанталь Шихова и Юлия Тетенова и представили коллекции повседневных и вечерних нарядов.
Ранее URA.RU рассказало, что пермячки приняли участие в проекте «Топ-10 самых красивых женщин Уральского федерального округа». Победителем стала «Мисс Пермь» Екатерина Гауф.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!