29 октября 2024

Самой юной модели — один год: пермяки приняли участие в международной неделе моды. Фоторепортаж

Годовалая модель из Перми стала звездой международной недели моды
© Служба новостей «URA.RU»
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В показах приняли участие более 550 моделей и дизайнеров со всей России и из других стран
В показах приняли участие более 550 моделей и дизайнеров со всей России и из других стран Фото:

Дизайнеры и модели из Перми стали участниками международной недели моды Neva Fashion Week, которая проходила в Санкт-Петербурге с 11 по 13 октября. В этом году в проекте были задействованы более 550 человек из разных стран и городов России. Самой юной моделью оказалась Ева Черникова из Перми, которая вышла на подиум вместе с мамой Еленой, рассказала URA.RU руководитель и модель пермского подиумного агентства Sharms center Евангелина Верещагина.

«Из разных пермских модельных агентства на Neva Fashion Week приехали более 30 моделей, среди которых была годовалая крошка. Она получила шквал аплодисментов от зрителей», — рассказала Евангелина Верещагина корреспонденту агентства.

Она отметила, что впервые на петербургской неделе моды были представлены бренды из Перми Lapsha и Kruzhevogir. Их дизайнеры Шанталь Шихова и Юлия Тетенова и представили коллекции повседневных и вечерних нарядов.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячки приняли участие в проекте «Топ-10 самых красивых женщин Уральского федерального округа». Победителем стала «Мисс Пермь» Екатерина Гауф. 

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Дизайнеры и модели из Перми стали участниками международной недели моды Neva Fashion Week, которая проходила в Санкт-Петербурге с 11 по 13 октября. В этом году в проекте были задействованы более 550 человек из разных стран и городов России. Самой юной моделью оказалась Ева Черникова из Перми, которая вышла на подиум вместе с мамой Еленой, рассказала URA.RU руководитель и модель пермского подиумного агентства Sharms center Евангелина Верещагина. «Из разных пермских модельных агентства на Neva Fashion Week приехали более 30 моделей, среди которых была годовалая крошка. Она получила шквал аплодисментов от зрителей», — рассказала Евангелина Верещагина корреспонденту агентства. Она отметила, что впервые на петербургской неделе моды были представлены бренды из Перми Lapsha и Kruzhevogir. Их дизайнеры Шанталь Шихова и Юлия Тетенова и представили коллекции повседневных и вечерних нарядов. Ранее URA.RU рассказало, что пермячки приняли участие в проекте «Топ-10 самых красивых женщин Уральского федерального округа». Победителем стала «Мисс Пермь» Екатерина Гауф. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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