Челябинцы чаще других подержанных авто покупают Lada, Kia и Hyundai

17 июля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Самой популярной автомоделью в Челябинске осталась подержанная Lada Granta Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автолюбители Челябинска предпочитают покупать подержанные Lada, Kia и Hyundai. Как URA.RU 17 июля сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», в рейтинг также вошли бренды Toyota и Volkswagen. «В топ-5 марок авто с пробегом, представленных дилерами, лидирует Lada. Доля автомобилей этого бренда в предложении составила 14,9%, а прирост числа объявлений за год — 27,8%», — отметили в офисе «Авито Авто» по итогам анализа данных первого полугодия. Доля Kia достигла 12,5%, годовой рост примерно аналогичен лидеру. У Hyundai — 9,2% при росте 33,9%. Марки Volkswagen заняли 5,9%, модели Toyota — 5,6% рынка. Структура спроса оказалась примерно соразмерной предложению. Интерес к бренду Lada проявили 16,3% челябинцев, к Kia — 9,7%, к Hyundai — 8,5%. Два модельных ряда японских и немецких авто в случае со спросом поменялись местами. Лидером покупок стала Lada Granta, которую можно в среднем приобрести за 752 тысячи рублей. Hyundai Solaris со второй ступени популярных моделей в первом полугодии стоил 1,139 млн рублей; Kia Rio — 1,237 млн рублей. Самой дорогой моделью среди востребованных стала Toyota Camry, которая обходилась покупателям в 2,19 млн рублей. Наиболее доступными стали Lada Priora и Lada Kalina — 366 и 379 тысяч соответственно. Директор направления «Автомобили» в «Авито» Вадим Иванов спрогнозировал, что у дилеров есть задел для роста доли в продажах. В 2023 году на компании пришлось 20% реализации, физлица продали половину всех машин на площадке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автолюбители Челябинска предпочитают покупать подержанные Lada, Kia и Hyundai. Как URA.RU 17 июля сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», в рейтинг также вошли бренды Toyota и Volkswagen. «В топ-5 марок авто с пробегом, представленных дилерами, лидирует Lada. Доля автомобилей этого бренда в предложении составила 14,9%, а прирост числа объявлений за год — 27,8%», — отметили в офисе «Авито Авто» по итогам анализа данных первого полугодия. Доля Kia достигла 12,5%, годовой рост примерно аналогичен лидеру. У Hyundai — 9,2% при росте 33,9%. Марки Volkswagen заняли 5,9%, модели Toyota — 5,6% рынка. Структура спроса оказалась примерно соразмерной предложению. Интерес к бренду Lada проявили 16,3% челябинцев, к Kia — 9,7%, к Hyundai — 8,5%. Два модельных ряда японских и немецких авто в случае со спросом поменялись местами. Лидером покупок стала Lada Granta, которую можно в среднем приобрести за 752 тысячи рублей. Hyundai Solaris со второй ступени популярных моделей в первом полугодии стоил 1,139 млн рублей; Kia Rio — 1,237 млн рублей. Самой дорогой моделью среди востребованных стала Toyota Camry, которая обходилась покупателям в 2,19 млн рублей. Наиболее доступными стали Lada Priora и Lada Kalina — 366 и 379 тысяч соответственно. Директор направления «Автомобили» в «Авито» Вадим Иванов спрогнозировал, что у дилеров есть задел для роста доли в продажах. В 2023 году на компании пришлось 20% реализации, физлица продали половину всех машин на площадке.