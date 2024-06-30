«Ян по-прежнему любит свою жену»: Рудковская раскрыла детали развода Алсу и Абрамова

Азербайджанский бизнесмен Ян Абрамов все еще любит певицу Алсу (полное имя Алсу Абрамова), с которой он в разводе. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская.
«К слову достоверные источники сообщают, что Ян по-прежнему любит свою жену. Вдруг и невозможное станет возможным ! Нам ли не знать», — написала Яна Рудковская в своем telegram-канале.
Она отметила, что видела Алсу и Абрамова в конце января на одном дне рождении. «Красивые!» — прокомментировала Рудковская. Она надеется, что в скором времени пара снова будет вместе.
В конце мая Алсу инициировала процесс развода со своим супругом. В браке они были 18 лет, у пары трое детей, сообщает 360.ru. Перед заседанием 27 июня Абрамов решил помириться с Алсу, чтобы избежать развода.
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