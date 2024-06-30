«Ян по-прежнему любит свою жену»: Рудковская раскрыла детали развода Алсу и Абрамова

Продюсер Рудковская заявила, что Абрамов любит Алсу, несмотря на развод
© Служба новостей «URA.RU»
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Рудковская надеется, что Алсу и Абрамов снова будут вместе
Рудковская надеется, что Алсу и Абрамов снова будут вместе Фото:

Азербайджанский бизнесмен Ян Абрамов все еще любит певицу Алсу (полное имя Алсу Абрамова), с которой он в разводе. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская.

«К слову достоверные источники сообщают, что Ян по-прежнему любит свою жену. Вдруг и невозможное станет возможным ! Нам ли не знать», — написала Яна Рудковская в своем telegram-канале.

Она отметила, что видела Алсу и Абрамова в конце января на одном дне рождении. «Красивые!» — прокомментировала Рудковская. Она надеется, что в скором времени пара снова будет вместе.

В конце мая Алсу инициировала процесс развода со своим супругом. В браке они были 18 лет, у пары трое детей, сообщает 360.ru. Перед заседанием 27 июня Абрамов решил помириться с Алсу, чтобы избежать развода.

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Азербайджанский бизнесмен Ян Абрамов все еще любит певицу Алсу (полное имя Алсу Абрамова), с которой он в разводе. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская. «К слову достоверные источники сообщают, что Ян по-прежнему любит свою жену. Вдруг и невозможное станет возможным ! Нам ли не знать», — написала Яна Рудковская в своем telegram-канале. Она отметила, что видела Алсу и Абрамова в конце января на одном дне рождении. «Красивые!» — прокомментировала Рудковская. Она надеется, что в скором времени пара снова будет вместе. В конце мая Алсу инициировала процесс развода со своим супругом. В браке они были 18 лет, у пары трое детей, сообщает 360.ru. Перед заседанием 27 июня Абрамов решил помириться с Алсу, чтобы избежать развода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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