Пермь стала лидером в России по темпу снижения цен на офисные помещения

18 июля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

В среднем офис в Перми можно купить за 52 тысячи рубелей за «квадрат» Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми снизилась стоимость квадратного метра в офисных помещениях. В июле 2024 года цены стали меньше на 36% по сравнению с апрелем этого же года. Это самые высокие темпы удешевления среди российских городов-милионников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе витринны недвижимости Restate. «Рекордное удешевление офисных помещений с начала апреля зафиксировано в Перми — на 36% до 59 тысяч рублей за квадратный метр. Например, 46-метровое помещение, заполненное арендаторами, можно приобрести всего за 2,3 млн рублей. Хотя это, конечно, далеко не центр города», — отметили аналитики. Также резкое снижение цен отметили в Воронеже и Сочи. Здесь квадратный метр в офисе стал дешевле на 25% и 23% соответственно. При этом в Сочи остается самая высокая средняя цена после Москвы — 152 тысячи рублей за квадратный метр. А в Воронеже стоимость опустилась до 96 тысячи рублей. По словам руководителя Restate Андрея Доброго, снижение цен связано с их корректировкой после бурного роста. Эксперт считает, что деловая активность в начале 2024 года пошла на убыль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми снизилась стоимость квадратного метра в офисных помещениях. В июле 2024 года цены стали меньше на 36% по сравнению с апрелем этого же года. Это самые высокие темпы удешевления среди российских городов-милионников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе витринны недвижимости Restate. «Рекордное удешевление офисных помещений с начала апреля зафиксировано в Перми — на 36% до 59 тысяч рублей за квадратный метр. Например, 46-метровое помещение, заполненное арендаторами, можно приобрести всего за 2,3 млн рублей. Хотя это, конечно, далеко не центр города», — отметили аналитики. Также резкое снижение цен отметили в Воронеже и Сочи. Здесь квадратный метр в офисе стал дешевле на 25% и 23% соответственно. При этом в Сочи остается самая высокая средняя цена после Москвы — 152 тысячи рублей за квадратный метр. А в Воронеже стоимость опустилась до 96 тысячи рублей. По словам руководителя Restate Андрея Доброго, снижение цен связано с их корректировкой после бурного роста. Эксперт считает, что деловая активность в начале 2024 года пошла на убыль.