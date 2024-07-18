Главы всех семи районов Челябинска ушли в отставку

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Аппаратное совещание с Владимиром Елистратовым. Челябинск, макаров владислав
Владислав Макаров, как и шесть его коллег, уходит в отставку, но продолжит работу в мэрии Фото:

Главы всех семи районов Челябинска подали заявление об отставке. Как сообщил URA.RU глава Советского района Вячеслав Макаров 18 июля, это связано с изменением структуры мэрии.

«Это процедурный момент. Главы районов перешли в структуру администрации города», — заявил Макаров. В пресс-службе мэрии URA.RU подтвердили, что все главы прошли через этот процесс.

В Челябинске идет процесс возврата к одноуровневой схеме управления, существовавшей до 2014 года. По завершении процесса до конца года районные администрации станут подчиняться мэрии, а глав районов будут назначать. Райсоветы упраздняются.

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Главы всех семи районов Челябинска подали заявление об отставке. Как сообщил URA.RU глава Советского района Вячеслав Макаров 18 июля, это связано с изменением структуры мэрии. «Это процедурный момент. Главы районов перешли в структуру администрации города», — заявил Макаров. В пресс-службе мэрии URA.RU подтвердили, что все главы прошли через этот процесс. В Челябинске идет процесс возврата к одноуровневой схеме управления, существовавшей до 2014 года. По завершении процесса до конца года районные администрации станут подчиняться мэрии, а глав районов будут назначать. Райсоветы упраздняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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