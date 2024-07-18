В Махачкале водитель сбил двоих силовиков и совершил неудачный побег

18 июля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Подозреваемый 38-летний житель Махачкалы сбил силовиков и уехал Фото: Илья Московец © URA.RU В Махачкале произошло ДТП, в результате которого пострадали два сотрудника силовых структур. Инцидент произошел на улице Абубакарова, где при попытке задержания водитель автомобиля Zeekr сбил их и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Водитель черного Zeekr сбил двоих силовиков на улице Абубакарова и скрылся», — сообщил telegram-канал.Там же отметили, что правонарушителя пытались задержать по подозрению в причастности к распространению наркотиков. После побега с места ДТП подозреваемый пытался сменить транспортное средство, чтобы затруднить поиск. Однако его план быстро раскрыли, и правоохранители остановили машину. Вместе с подозреваемым в автомобиле находился его знакомый, который также был задержан за оказание помощи в побеге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Махачкале произошло ДТП, в результате которого пострадали два сотрудника силовых структур. Инцидент произошел на улице Абубакарова, где при попытке задержания водитель автомобиля Zeekr сбил их и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Водитель черного Zeekr сбил двоих силовиков на улице Абубакарова и скрылся», — сообщил telegram-канал.Там же отметили, что правонарушителя пытались задержать по подозрению в причастности к распространению наркотиков. После побега с места ДТП подозреваемый пытался сменить транспортное средство, чтобы затруднить поиск. Однако его план быстро раскрыли, и правоохранители остановили машину. Вместе с подозреваемым в автомобиле находился его знакомый, который также был задержан за оказание помощи в побеге.