В Махачкале водитель сбил двоих силовиков и совершил неудачный побег

В Махачкале произошло ДТП, в результате которого пострадали два сотрудника силовых структур. Инцидент произошел на улице Абубакарова, где при попытке задержания водитель автомобиля Zeekr сбил их и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Водитель черного Zeekr сбил двоих силовиков на улице Абубакарова и скрылся», — сообщил telegram-канал.Там же отметили, что правонарушителя пытались задержать по подозрению в причастности к распространению наркотиков.
После побега с места ДТП подозреваемый пытался сменить транспортное средство, чтобы затруднить поиск. Однако его план быстро раскрыли, и правоохранители остановили машину. Вместе с подозреваемым в автомобиле находился его знакомый, который также был задержан за оказание помощи в побеге.
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