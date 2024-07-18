В Махачкале водитель сбил двоих силовиков и совершил неудачный побег

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Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, полицейские, силовики, мвд, патруль, полиция, правопорядок
Подозреваемый 38-летний житель Махачкалы сбил силовиков и уехал Фото:

В Махачкале произошло ДТП, в результате которого пострадали два сотрудника силовых структур. Инцидент произошел на улице Абубакарова, где при попытке задержания водитель автомобиля Zeekr сбил их и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Водитель черного Zeekr сбил двоих силовиков на улице Абубакарова и скрылся», — сообщил telegram-канал.Там же отметили, что правонарушителя пытались задержать по подозрению в причастности к распространению наркотиков.

После побега с места ДТП подозреваемый пытался сменить транспортное средство, чтобы затруднить поиск. Однако его план быстро раскрыли, и правоохранители остановили машину. Вместе с подозреваемым в автомобиле находился его знакомый, который также был задержан за оказание помощи в побеге.

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В Махачкале произошло ДТП, в результате которого пострадали два сотрудника силовых структур. Инцидент произошел на улице Абубакарова, где при попытке задержания водитель автомобиля Zeekr сбил их и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Водитель черного Zeekr сбил двоих силовиков на улице Абубакарова и скрылся», — сообщил telegram-канал.Там же отметили, что правонарушителя пытались задержать по подозрению в причастности к распространению наркотиков. После побега с места ДТП подозреваемый пытался сменить транспортное средство, чтобы затруднить поиск. Однако его план быстро раскрыли, и правоохранители остановили машину. Вместе с подозреваемым в автомобиле находился его знакомый, который также был задержан за оказание помощи в побеге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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