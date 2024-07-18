Буйного пассажира из Екатеринбурга встретил наряд полиции по прилету в Сочи

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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, собака, минирование, полиция, собр, заминировано, омон
Инцидент произошел в аэропорту Сочи Фото:

В Сочи капитан воздушного судна авиакомпании «Победа» вызвал силовиков на посадку, чтобы угомонить буйного пассажира из Екатеринбурга. Информация об этом появилась в Telegram.

«В 08:12 капитан ВС запросил по прибытию наряд полиции на борт из-за буйного пассажира. В 08:27 посадка произведена благополучно», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет рейсом PBD-340 летел из Екатеринбурга в Сочи.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-служба авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Душанбе пришлось посадить в Самаре из-за буйного пассажира на борту. Экипаж не объявлял сигнал «срочность» и запросил полицию уже по прибытию в аэропорт.

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В Сочи капитан воздушного судна авиакомпании «Победа» вызвал силовиков на посадку, чтобы угомонить буйного пассажира из Екатеринбурга. Информация об этом появилась в Telegram. «В 08:12 капитан ВС запросил по прибытию наряд полиции на борт из-за буйного пассажира. В 08:27 посадка произведена благополучно», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет рейсом PBD-340 летел из Екатеринбурга в Сочи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-служба авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Душанбе пришлось посадить в Самаре из-за буйного пассажира на борту. Экипаж не объявлял сигнал «срочность» и запросил полицию уже по прибытию в аэропорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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