Буйного пассажира из Екатеринбурга встретил наряд полиции по прилету в Сочи

В Сочи капитан воздушного судна авиакомпании «Победа» вызвал силовиков на посадку, чтобы угомонить буйного пассажира из Екатеринбурга. Информация об этом появилась в Telegram.
«В 08:12 капитан ВС запросил по прибытию наряд полиции на борт из-за буйного пассажира. В 08:27 посадка произведена благополучно», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет рейсом PBD-340 летел из Екатеринбурга в Сочи.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-служба авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Душанбе пришлось посадить в Самаре из-за буйного пассажира на борту. Экипаж не объявлял сигнал «срочность» и запросил полицию уже по прибытию в аэропорт.
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