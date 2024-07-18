Буйного пассажира из Екатеринбурга встретил наряд полиции по прилету в Сочи

18 июля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в аэропорту Сочи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сочи капитан воздушного судна авиакомпании «Победа» вызвал силовиков на посадку, чтобы угомонить буйного пассажира из Екатеринбурга. Информация об этом появилась в Telegram. «В 08:12 капитан ВС запросил по прибытию наряд полиции на борт из-за буйного пассажира. В 08:27 посадка произведена благополучно», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет рейсом PBD-340 летел из Екатеринбурга в Сочи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-служба авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Душанбе пришлось посадить в Самаре из-за буйного пассажира на борту. Экипаж не объявлял сигнал «срочность» и запросил полицию уже по прибытию в аэропорт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сочи капитан воздушного судна авиакомпании «Победа» вызвал силовиков на посадку, чтобы угомонить буйного пассажира из Екатеринбурга. Информация об этом появилась в Telegram. «В 08:12 капитан ВС запросил по прибытию наряд полиции на борт из-за буйного пассажира. В 08:27 посадка произведена благополучно», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет рейсом PBD-340 летел из Екатеринбурга в Сочи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-служба авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Душанбе пришлось посадить в Самаре из-за буйного пассажира на борту. Экипаж не объявлял сигнал «срочность» и запросил полицию уже по прибытию в аэропорт.