12 февраля 2024

Самолет «Уральских авиалиний» прервал полет из-за буйного пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание бессрочного соглашения между ФК «Урал» и «Уральскими авиалиниями». Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, макет самолета
Самолет «Уральских авиалиний» внепланово сел в Самаре Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», следующий по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) — Душанбе пришлось посадить в Самаре из-за буйного пассажира на борту. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident.

«Доложили о буйном пассажире на борту и решении следовать на незапланированный аэродром Самара», — говорится в сообщении. Экипаж не объявлял сигнал «срочность» и запросил полицию уже по прибытию в аэропорт.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации ответа не поступало.

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Самолет «Уральских авиалиний», следующий по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) — Душанбе пришлось посадить в Самаре из-за буйного пассажира на борту. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident. «Доложили о буйном пассажире на борту и решении следовать на незапланированный аэродром Самара», — говорится в сообщении. Экипаж не объявлял сигнал «срочность» и запросил полицию уже по прибытию в аэропорт. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации ответа не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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