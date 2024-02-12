Самолет «Уральских авиалиний» прервал полет из-за буйного пассажира

Самолет «Уральских авиалиний» внепланово сел в Самаре
Самолет «Уральских авиалиний», следующий по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) — Душанбе пришлось посадить в Самаре из-за буйного пассажира на борту. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident.
«Доложили о буйном пассажире на борту и решении следовать на незапланированный аэродром Самара», — говорится в сообщении. Экипаж не объявлял сигнал «срочность» и запросил полицию уже по прибытию в аэропорт.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации ответа не поступало.
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