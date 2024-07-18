Текслер выразил соболезнования семье магнитогорского журналиста Верстова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил глубокие соболезнования родным и близким известного магнитогорского журналиста, директора агентства «Верстов.Инфо» Павла Верстова. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Уход из жизни Павла Борисовича Верстова — огромная потеря для медиасферы Челябинской области, для всех, кто близко знал этого замечательного журналиста и незаурядного человека. Он имел большой опыт работы в печатных медиа, при этом стоял у истоков принципиально новой журналистики, создал электронное СМИ, которое за очень небольшой период обрело огромную популярность», — отметил Текслер.
Также он подчеркнул, что Верстова высоко ценили в медиасообществе. Для молодых коллег он был эталоном профессионализма, авторитетом и мудрым наставником. Текслер выразил уверенность, что новое поколение журналистов сохранит принципы честности, объективности и достоверности, которым их учил Верстов».
Верстов работал в различных изданиях Магнитогорска. Позднее он создал и возглавил местное информагентство «Верстов.Инфо». Верстов скончался в больнице рано утром 19 июля в возрасте 52 лет. До этого он пять лет боролся с онкологическим заболеванием и вел видеоблог, в котором рассказывал, как полноценно жить страдающему таким заболеванием человеку.
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