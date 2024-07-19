В Нижневартовске мужчина поселился в отделении банка. Видео

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Мужчина разложил матрас в холле банка и лег спать
Мужчина разложил матрас в холле банка и лег спать Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина принес в холл отделения банка матрас и лег на нем спать. Местного жителя запечатлел на видео очевидец.

«Клиентоориентированность банка», — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К публикации автор прикрепил видео, на котором видно, как неизвестный мужчина спит на матрасе в холле банка рядом с зоной банкоматов.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина принес в холл отделения банка матрас и лег на нем спать. Местного жителя запечатлел на видео очевидец. «Клиентоориентированность банка», — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К публикации автор прикрепил видео, на котором видно, как неизвестный мужчина спит на матрасе в холле банка рядом с зоной банкоматов. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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