Мужчина разложил матрас в холле банка и лег спать
В Нижневартовске (ХМАО) мужчина принес в холл отделения банка матрас и лег на нем спать. Местного жителя запечатлел на видео очевидец.
«Клиентоориентированность банка», — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К публикации автор прикрепил видео, на котором видно, как неизвестный мужчина спит на матрасе в холле банка рядом с зоной банкоматов.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил.
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