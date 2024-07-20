20 июля 2024
19 июля 2024

На Челябинскую область надвигаются ливни и град

ЦГМС Челябинской области прогнозирует в регионе сильные ливни и грозы с 21 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцев предупреждают о резком ухудшении погоды
Челябинцев предупреждают о резком ухудшении погоды Фото:

Жителей Челябинской области с 21 по 22 июля ожидают шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. Об этом предупредили в региональном ЦГМС.

«В ближайший час и до конца суток 21 июля, ночью, днем и до конца суток 22 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Как сообщало URA.RU ранее, вторая половина июля в Челябинске будет дождливой. Максимальная дневная температура будет составлять 20 градусов тепла, а ночная в среднем — 12 градусов.

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Жителей Челябинской области с 21 по 22 июля ожидают шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. Об этом предупредили в региональном ЦГМС. «В ближайший час и до конца суток 21 июля, ночью, днем и до конца суток 22 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — отмечают синоптики. Как сообщало URA.RU ранее, вторая половина июля в Челябинске будет дождливой. Максимальная дневная температура будет составлять 20 градусов тепла, а ночная в среднем — 12 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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