На Челябинскую область надвигаются ливни и град

Жителей Челябинской области с 21 по 22 июля ожидают шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. Об этом предупредили в региональном ЦГМС.
«В ближайший час и до конца суток 21 июля, ночью, днем и до конца суток 22 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — отмечают синоптики.
Как сообщало URA.RU ранее, вторая половина июля в Челябинске будет дождливой. Максимальная дневная температура будет составлять 20 градусов тепла, а ночная в среднем — 12 градусов.
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